هيئة كهرباء ومياه دبي تعرض خدمات مبتكرة في أسبوع جيتكس للتقنية 2020

ويشير سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى حرص الهيئة على الاستفادة من منصة معرض أسبوع جيتكس للتقنية للتعريف بأحدث ابتكاراتها وخدماتها المتطورة المواكبة للثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الهيئة ويحقق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وأردف : “باتت الهيئة من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم، حيث تعمل على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الخدمات الرقمية من خلال “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي تحقيقاً للنسخة الثانية من مبادرة دبي (10X) التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل من خلال تطبيق ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات. وتلتزم الهيئة والشركات التابعة لها بتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمشاركة في رسم مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً المقبلة لنسهم في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071”.

وتطلق الهيئة على هامش المعرض مفهوم “مركز الخدمات الشامل” الذي يعد خطوة رائدة في إعادة صياغة مستقبل الخدمات، حيث سيوفر تجربة رقمية بالكامل تتيح المزيد من الخدمات الرقمية الشاملة والموثوقة والآمنة للمتعاملين. وسيعتمد المركز على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية التفاعلية لتمكين المتعاملين من التواصل عن بعد مع ممثلي الأقسام والإدارات المعنية كالمالية والموارد البشرية والعقود والمشتريات والشؤون القانونية.

وتسلط الهيئة خلال المعرض الضوء على مجموعة من خدماتها المعتمدة على الروبوتات والذكاء الاصطناعي مثل الأتمتة الروبوتية للعمليات لتحسين أداء نظم المعلومات الجغرافية؛ الهيكل الروبوتي القابل للارتداء المخصص لزيادة الكفاءة والدقة في العمل والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين؛ والروبوت الآلي رباعي الأرجل (سبوت) الذي تستخدمه الهيئة في عملياتها الداخلية. وتقدم الهيئة أيضاً موظفها الافتراضي “رمّاس لتعزيز العمل” المخصص لخدمة الإدارة التنفيذية و “رمّاس للمتعاملين” المتاح عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنظمة “أليكسا” الذكية من أمازون، ومنصة مساعد جوجل، والروبوتات، إضافة إلى منصة “واتساب بزنس”.

وتبرز الهيئة أيضاً خدمة “هب ريح” التفاعلية التي تتيح لبناة المشاريع التأكد من مطابقة تصميم مشاريعهم ضمن مبادرة “شمس دبي” لمعايير جودة الطاقة قبل تقديمها إلى الهيئة. وتستعرض الهيئة كذلك الخزانة الذكية لحفظ أجهزة موظفيها الشخصية مثل الأجهزة اللوحية والذكية، التي تتميز بإمكانية التكامل مع أنظمة الهيئة مثل البوابة الإلكترونية الداخلية “خدماتك” وتبسيط إجراءات تسليم الأصول وتسريعها دون تدخل بشري. وتروج الهيئة خلال جيتكس أيضاً لبرامجها ومبادراتها الترشيدية مثل مبادرة الحياة الذكية الهادفة لتمكين المتعاملين ممن لديهم عدادات ذكية من مراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية.