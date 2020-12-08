أكبر بنوك روسيا يعرض روبوت التعقيم في أسبوع جيتكس للتقنية

أعلن “سبيربنك” الروسي وهو أكبر بنوك روسيا والمملوك للدولة عن تسويق روبوت تعقيم جرى تطويره بواسطة مختبراته Sber’s Robotics ويجري عرضه في #أسبوع_جيتكس_للتقنية_2020.

ويلفت البنك إلى أنه يتعاون في المعرض مع شركة الكمبيوتر الوطنية الشرق الأوسط (NCC ME) ، شريك Sber في المنطقة في تسويق الروبوت (على الجناح S3-B21.

وتقول الشركة في بيان إن الإصدار الجديد أصبح أكثر فاعلية وملاءمة للمستخدم من الإصدار السابق ويأخذ في الاعتبار جميع خصائص استخدام الروبوت في الحياة الواقعية، والتي تنطبق أولاً وقبل كل شيء على متطلبات سلامة الأشخاص”.

ولفت البيان إلى أن الروبوت المطور لا يقوم فقط بتهيئة مسار التنظيف الخاص به وبحركته في داخل الموقع، بل أيضًا يقوم بالتعقيم في الوضع التلقائي، باستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية، لقتل مسببات الأمراض وتنظيف الهواء والأسطح في غضون دقائق، ما يسمح بتعقيم المباني بشكل أسرع وأفضل.

إلى ذلك، قال ستانيسلاف كوزنتسوف، نائب رئيس المجلس التنفيذي (سبيربنك) إن هذا الروبوت هو أحد منتجات البحث والتطوير الأولى للسوق الأجنبي، و”يسعدنا أن حلولنا تهم الناس ليس فقط في روسيا ولكن أيضًا في العالم”.

وأضاف “يرى شريكنا NCC ME، الذي يروج للروبوت في الإمارات العربية المتحدة، إقبالًا كبيرًا على هذا المساعد الميكانيكي في الشرق الأوسط. من جانبنا، يسعدنا الانضمام إلى القضية، ومساعدة نظرائنا الروس والأجانب على مكافحة الوباء”.

من جهته، قال نائب الرئيس ، مدير الأبحاث والابتكارات ألبرت يفيموف، “تعتبر تعددية الاستخدامات والمرونة من بين المزايا الرئيسية للروبوت: إذا لزم الأمر، يمكن إعادة تكوينه بسهولة لسيناريو مختلف تمامًا، أو يمكن تغيير بعض معلماته.

تعمل الروبوتات على توسيع المناطق التي يمكن استخدام التطهير فيها بشكل كبير: يستخدم الأطباء الأشعة فوق البنفسجية فقط، بينما اليوم يمكن تطهير أي نوع من المباني – المكاتب والمدارس والمؤسسات العامة الأخرى – بهذه الطريقة”.