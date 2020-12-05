عملة بيتكوين والبلوكتشين قد تنتهي مع إعلان الصين عن التفوق الكمومي

أشار تقرير لـ فوربس أن إعلان الصين اجتيازها لمرحلة التفوق الكمومي قد يترتب عليه نهاية العملة الافتراضية بيتكوين وتقنيات حمايتها.

ونقلت وكالات الأنباء نبأ انجاز الصين الذي رافقه نشر أوراق بحث ودراسات حول الحوسبة الكمومية التي حققتها الصين بقوة تعادل 100 تريليون ضعف من أقوى كمبيوتر فائق حاليا. ويشير تقرير فوربس إلى أن الصين المعادية للعملات الافتراضية قد تنهي عملة بتكوين بسرعة مع تلك القدرات.

وأثيرت مخاوف العام الماضي ، عندما أعلنت غوغل أنها قامت ببناء جهاز كمبيوتر كمي قادر على حل الحسابات الرياضية المستحيلة سابقًا – مع خوف البعض من تعرض عملة البيتكوين للخطر.

ويزعم الباحثون في الصين التي تعارض عملة بيتكوين والعملات المشفرة اللامركزية ، أنهم وصلوا لمرحلة تفوق تضاهي ما أعلنت عنه غوغل وهو التفوق الكمومي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العملات الافتراضية مثل بيتكوين .

وأعلن فريق من الباحثين في الصين في بيان إلى جانب دراسة نُشرت في مجلة ساينس يوم الخميس: “لقد رسخ هذا الإنجاز بقوة مكانة بلادنا الرائدة في أبحاث الحوسبة الكمومية الدولية” ، موضحًا كيف استغرق الكمبيوتر الكمي النموذجي جي زانغ (Jiuzhang) الخاص بهم أكثر من ثلاث دقائق بقليل. إكمال مهمة سيستغرق حل أسرع كمبيوتر تقليدي في العالم أكثر من 600 مليون سنة – أي أسرع بنحو 100 تريليون مرة من أجهزة الكمبيوتر العملاقة اليوم.

وفيما قالت غوغل العام الماضي إنها قامت ببناء جهاز كمبيوتر كمومي يمكنه إجراء عملية حسابية في 200 ثانية من شأنها أن تستغرق أسرع أجهزة الكمبيوتر العملاقة حوالي 10000 عام ، لتصل إلى التفوق الكمي. يزعم الباحثون الصينيون أن نموذجهم الأولي الجديد قادر على معالجة 10 مليارات ضعفا لنموذج غوغل الأولي ، وفقًا لتقرير شينخوا.

وتقوم الحكومة الصينية ببناء مختبر وطني بقيمة 10 مليارات دولار لعلوم المعلومات الكمية كجزء من دفعة كبيرة في هذا المجال. في الولايات المتحدة ، قدمت إدارة ترامب تمويلًا بقيمة مليار دولار للبحث في الذكاء الاصطناعي والمعلومات الكمية في وقت سابق من هذا العام ، وسعت إلى الحصول على الفضل في اختراق Google لعام 2019.

يتنافس الباحثون الصينيون مع الشركات الأمريكية الكبرى مثل غوغل التابعة لشركة ألفابت . إلى أمازون. ومايكروسوفت وأي بي إم . على الصدراة في التكنولوجيا الكمومية ، التي أصبحت جبهة أخرى في سباق التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين.

ويمثل الحاسوب الكمي أحد أهم التقنيات المستقبلية في العالم، ويعتمد على قوانين ميكانيكا الكم، ما يجعله يتميز بسرعة خارقة، تمكنه من حل المشاكل المعقدة التي تستغرق الحواسيب العادية ملايين السنين لحلها، كما يستطيع تنفيذ أكثر من وظيفة في الوقت ذاته.