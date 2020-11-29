هل تساهم الزراعة الرأسية في ضمان الأمن الغذائي؟

تتطور إمكانيات الزراعة الرأسية أي الزراعة على الأسطح الرأسية، بدلاً من زراعة الخضروات وغيرها من الأطعمة على مستوى واحد، كما هو الحال في الحقول أو بيوت الدفيئة، و تنتج هذه الطريقة أغذية في طبقات مكدسة رأسياً مدمجة في هياكل معينة، وتستخدم هذه الممارسات الحديثة في تقنيات الزراعة الداخلية باستخدام تقنية زراعة البيئة التي تتيح التحكم بدرجة الحرارة والضوء والرطوبة والغازات بهدف زيادة إنتاج المحاصيل في مساحات محدودة.

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة دخول عدد من الشركات في قطاع الزراعة العمودية، رغم ذلك تمكنت سمارت أكرز خلال مرحلة إثبات المفهوم من اتباع نظام ناجح لزراعة وحصد فصائل مكتملة النموّ وبأوزان تلبي متطلبات قطاع المنتجات الزراعية الغذائية.

يتحدث عبدالله الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت أكرز (Smart Acres) لأريبيان بزنس عن أهمية الزراعة العمودية في وقت تتصدر فيه أولوية تعزيز الأمن الغذائي في الإمارات والعالم

وبسؤاله عن كيفية تغيير الجائحة أسلوب العمل وكيف ستكون مسيرة التعافي، يجيب بالقول:” اظهرت ازمة كوفيد 19 عجز سلسلة الامدادات العالمية وبالاخص سلسلة الامدادات الغذائية مما شجعنا للابداع في هذا المجال ومواجهة التحديات لتأمين امننا الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الانتاج. وفي هذا الصدد، شاهدنا في الفترة السابقة زيادة في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتحديداً في قطاع الAgTech لكن نظرتنا كانت هي التأكّد من أن هذه المشاريع يمكن أن تخلق قيمة إيجابية للمجتمع والاقتصاد وفيما يخص مسيرة التعافي من هذه الجائحة فإن ثقتنا في حكومتنا الرشيدة عالية بأقصى الحدود وتعامل دولة الامارات مع هذه الأزمة يفوق معظم الدول المتقدمة وبالتالي نرى مسيرة التعافي على مشارف الابواب.

كيف تواجهون تحديات الاستدامة في مجال السيطرة على الهواء والرطوبة والمساحات المطلوبة للتوسع؟

بفضل التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وبالأخص نظام الIoT أصبحت هذه التحديات في متناول الأيدي حيث تمكنا بفضل هذه التقنية من التحكم في البيئة الداخلية للحاويات سواءً كانت درجة الحرارة، الرطوبة، ثاني أكسيد الكربون، وحتى العناصر الغذائية. وبالإضافة إلى ذلك فإن التصميم الداخلي للحاوية من قبل شركة N.thing مزوّد بعدد لا بأس به من الأجهزة تعمل على إزالة وتخفيف الرطوبة مما يجعل الرطوبة والنمو وحتى التآكل تحت السيطرة التامة.

هل أصبحتم أكثر تقبلا للعمل عن بعد ضمن خطط الشركة لعمل الموظفين العام القادم وما بعده؟

أغلب أوقات العمل في سمارت أكيرز هو عن بعد سواءً قبل الجائحة أو في ضلها حيث يتطلب وجود العمالة فقط لزراعة البذور والحصاد. وقد نحتاج عدد لا يتجاوز العاملين في الايام التي ما بينهم في حال تلقينا رسالة عبر نظام الIoT لتبديل شيء ما، مثل اسطوانات الغاز او عطل فني.

يقترح البعض الجمع بين أيام تشمل العمل في المنزل والحضور للعمل لكسب مزايا العمل الجماعي، ما رأيكم بذلك؟

في ظل هذه الظروف الراهنة لابد من الالتزام بالتدابير الاحترازية واستخدام المنصات للتواصل عن بعد بهدف كسب هذه المزايا بشكل مؤقت حتى نتمكن من الرجوع للحياة الطبيعية. إلا أنّ هذا لا يمنع من تواجد الموظّفين على عين المكان للقيام ببعض الأعمال الروتينية التي ذكرناها سابقا بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية للمزرعة. وبلا شكّ فإنّ العمل الجماعي يعتبر وسيلة لتحقيق الأهداف المشتركة وإنجاز العمل على أكمل وجه، فاليد الواحدة لا تصفق كما أن اليد الواحدة لا تنجز. فلا بد من إجراء الفحوصات الوقائية وذلك لضمان سلامة كلّ من يعمل في هذا المشروع.

كيف تعتمدون على الحلول التقنية لتنفيذ وأداء أنشطة الشركة حاليا؟

كما ذكرنا سابقا فإنّ التقنية الحديثة قد ساهمت في تحسين آداء الشركة بالإضافة إلى توفير أفضل السبل للمحافظة على المزرعة وصيانتها. ولهذا السبب التجأت جميع الشركات في القطاع الخاص والحكومي إلى الحلول التقنية الحديثة لأداء أنشطتها اليومية بفضل الأنظمة الذكية وتطبيق العمل عن بعد.

ما هي خططكم للعام الحالي وما بعده بضوء التطورات الحاصلة في السوق؟

هدفنا هو للفترة المتبقية من العام والمضي قدمًا هو الاستمرار في التركيز على استراتيجيتنا الأساسية ألا وهي مواصلة تطوير الخطة التوسعية لمزرعتنا. لقد أخذنا في عين الاعتبار الوضع الحالي للسوق وركزنا على منتجات مختلفة لتحقيق أهداف طويلة المدى.

ما هي أبرز التحديات الحالية أمامكم؟

من أبرز التحديات التي واجهتنا منذ بداية إطلاق المشروع وفي ظل جائحة كوفيد-١٩ هي الاستفسارات حول الطلبات المنزلية. فإننا نتلقى الكثير من الأسئلة فيما يخص الورقيات والأعشاب المتوفرة لدينا، ولكن نظرًا لكوننا ما زلنا في مرحلة الاختبار لم نتمكن من تلبية جميع الطلبات.

هل تأثر عدد الموظفين بسبب الجائحة، وما هي التطورات على هذا الصعيد؟

لقد كنا محظوظين بما يكفي للمحافظة على فريق العمل منذ إطلاق المشروع. جميع أعضاء الفريق جزء لا يتجزأ من عملياتنا ونجاحنا في الوضع الحالي والمستقبل القريب، لكننا نخطط حاليا لتوسيع الفريق بمجرد نمو المزرعة والذي سيضم حزمة من الشباب والشابات الأمارتين الخريجين الجدد.