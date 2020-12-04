دبي: تلاقي رواد التقنية في أهم حدث تقني عالمي

في هذا العام، يشارك عمالقة التكنولوجيا في “جيتكس”، للكشف عن أحدث الابتكارات التكنولوجية المرتبطة بشكل وثيق واستراتيجي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس (5G)، والتنقّل في المستقبل، والأمن، وتقنية “بلوك تشين”، وغيرها. ومن المشاركين في هذا العام “مايكروسوفت” و”ديل تكنولوجيز” و”دو” و”اتصالات”، و”لينوفو” و” هانيويل” و”آي بي إم” و”رد هات” و”أفايا” و”هواوي”.ويستضيف “جيتكس ” أكثر من 200 من أكثر المستثمرين الدوليين تأثيراً، بمن فيهم “إيبان” من (بلجيكا)، و”مودوس كابيتال” من الولايات المتحدة الأمريكية، و”ستارت أب 500″ من مصر، و”مينا تيك فاند” من المملكة المتحدة، كما ستشارك للمرة الأولى 40 شركة عارضة من إسرائيل تمثل قطاعات التكنولوجيا والشركات الناشئة والأمن السيبراني والاتصالات والتنقل.

يشهد “جيتكس” مشاركة واسعة لمؤسسات حكومية محلية من مختلف إمارات الدولة، حيث تستعرض أحدث تقنياتها المبتكرة، ومن بين المشاركين ممثلين من مكتب “دبي الذكية” وهيئة كهرباء ومياه دبي، وممثلين من الجهات الحكومية في أبوظبي بالإضافة إلى شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات . كما سيشارك ممثلين عن الجهات الحكومية في عجمان والفجيرة بالإضافة إلى وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

وقال ماسيمو كانيزو الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة جيليفي للشرق الأوسط: “في المستقبل القريب سيكافئ السوق المفكرين البتكرين الذين يتمتعون بالجرأة لتحدي الوضع الراهن وإعادة ابتكار سبل العمل والحياة. وسيتطلب ذلك مساهمة كبيرة من المستثمرين وأصحاب رأس المال المغامر والحاضنات لتشجيع رواد الأعمال على الكشف عن مواهبهم. ويتمثل هدف شركة جيليفي تكرار النجاحات التي حققناها مع الشركات الناشئة الأوروبية لكن في الشرق الأوسط عبر تمكين الشركات الناشئة المحلية من التوسع على المستوى الدولي بالاعتماد على الاستثمارات المباشرة وتسريع طرح المنتجات والخدمات في الأسواق. يسرنا أن نكون الشريك الرسمي للابتكار لمعرض ’جيتكس نجوم المستقبل‘ الذي يعتبر من أبرز الفعاليات الدولية التي لا يجب تفويتها.”

وقال ماسامي أندو المدير التنفيذي في منظمة التجارة الخارجية اليابانية، مكتب دبي: “يتمتع معرض ’جيتكس نجوم المستقبل ‘بمكانة فريدة على المستوى الدولي حيث يسهم بدور حيوي في الجمع بين الشركات العالمية الناشئة. وبعد عام مُرهق واجهته الشركات الناشئة حول العالم، يُسعدنا أخيراً أن نتواجد في دبي لعرض الابتكارات التكنولوجية اليابانية، مدعومة بتجربة التفاعل الشخصي التي تعتبر ضرورة وركيزة أساسية لتنشيط الابتكار”.

روّاد قطاع التكنولوجيا يلتقون لتحفيز الابتكار

تشهد أجندة “جيتكس” الفريدة لهذا العام مشاركة استثنائية لأسطورة الكوميديا العالمية، الممثل والكاتب الشهير جون كليز، والذي سيناقش استراتيجيات الإبداع في ريادة الأعمال.

كما يستضيف “جيتكس” نخبة من أقوى المبتكرين والمبدعين العالميين، بمن فيهم بابلوس هولمان، الهاكر الشهير والمخترع ورائد الأعمال والتكنولوجيا المستقبلية الذي ساهم في جهود القضاء على الملاريا بالتعاون مع بيل غيتس، وساعد في بناء سفن الفضاء مع جيف بيزوس في “بلو أوريجن” ؛ وبريان سيلي الذي قد يكون الهاكر الأخلاقي الوحيد الذي اخترق جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي؛ والدكتور سيث دوبرين كبير مسؤولي البيانات في “آي بي إم كلاود آند كوجنيتيف سوفت وير”، ونائب الرئيس ورئيس قسم البيانات في “آي بي إم أناليتيك” الذي أسس فريق “داتا ساينس إليت” الشهير، والذي نشر أكثر من 130 مشروعاً ناجحاً للذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء العالم؛ ومنصور حنيف، المدير التنفيذي للهندسة والتكنولوجيا الرقمية في “نيوم”، والذي يعمل حالياً على تقديم البنية التحتية للاتصالات في مشروع المدينة الأكثر تطوراً عبر التاريخ.

كما سيشارك روّاد الأعمال البارزون بخبراتهم مع الشركات الناشئة الطموحة عبر ما يزيد عن 280 ساعة من المحتوى الذي يغطي قطاعات متنوعة، منها التسويق الرقمي والمدن الذكية وإنترنت الأشياء. ومن المشاركين؛ كات بورلونغان، مديرة “لا فرينش تيك”، فريق العمل الذي تشرف عليه الحكومة وتم إنشاؤه لتعزيز قطاع الشركات الناشئة في فرنسا، وجيف ماغيونكالدا الرئيس التنفيذي لمنصة التعلم الإلكتروني الأولى في العالم “كورسيرا”، وفرانسيس ديفيدسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة الضيافة “سوندر” المعروفة على نطاق العالم.

وبدورها، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: “طوال العقود الأربعة الماضية، نجح ’أسبوع جيتكس للتقنية‘ في ترسيخ سمعته الاستثنائية، باعتباره المنصّة العالمية الأمثل لاستقبال أعظم العقول الرائدة في مجال التكنولوجيا، وقادة الأعمال الدوليين، والنجوم الصاعدة ضمن منظومة عمل التكنولوجيا العالمية. ويُمثّل الدعم الذي حظينا به من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع العالمي شهادة تؤكد على شراكة ’جيتكس ‘ مع مجتمع التكنولوجيا العالمي في إعادة تشكيل العالم من حولنا؛ حيث أصبح من الضروري تضافر جهود قطاع التكنولوجيا العالمية لابتكار طرق ذكية للعمل والعيش في عالم ما بعد (كوفيد-19). “