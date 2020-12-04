لأول مرة، حضور قوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في أسبوع جيتكس للتقنية 2020

من المقرر أن يقوم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، بافتتاح الجناح الافتراضي للهيئة الذي سيحتضن كافة الجهات التابعة لها؛ وهي: مـركز المعلومات الوطني، ومكتب إدارة البيانات الوطنية، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وخلال فترة المعرض، ستقوم (سدايا) باستعراض أبرز منجزاتها للجمهور من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى المنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية، والمتطلبات الأمنية والاجتماعية في المملكة.

يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تأسست عام 2016م، وهي الجهة الحكومية التي تعنى بتطوير تقنيات البيانات والذكـاء الاصطناعـــي وتشجيعها وتنظيمها في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مساعي قيادة المملكة الرشيدة للارتقاء بها إلى ريادة الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

ويتولى الدكتور عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي، منصب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بمرتبة وزير بموجب الأمر الملكي الصادر في 23 أكتوبر 2019. قبيل انضمامه إلى الهيئة، عُين الدكتور الغامدي بأمر ملكي في 30 أغسطس 2019 رئيسًا لمركز المعلومات الوطني، وقبل ذلك كان يشغل منصب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.