السياحة الفضائية من دبي تتحول إلى حقيقة

غافين غيبون- أريبيان بزنس: كشفت شركة إيوس إكس سبيس EOS-X Space الإسبانية عن خطط لإطلاق عمليات فضائية تجارية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق رحلات سياحية فضائية من إمارة دبي إلى الفضاء الخارجي، نهاية العام 2023.

و تحدث كمال خرباتشي الرئيس التنفيذي للشركة، لأريبيان بزنس مؤكدا أن إجراء محادثات حول خطط الشركة الطموحة التي تتضمن تجهيز موقع الإطلاق تتراوح بكلفة تتراوح بين 80 إلى 100 مليون يورو، لجعل دبي مركزا االإطاق الشركة لرحلات الفضاء،.

وكشف أن الشركة ستعمل في العقد المقبل على إتاحة الرحلات الفضائية السياحية للجميع من خلال الكلفة الأقل، وتهدف إلى نقل نحو 10 آلاف شخص إلى الفضاء قبل نهاية العام 2023، ليتمكنون من رؤية مناظر خلابة للأرض والفضاء، بارتفاع 40 كم ضمن الغلاف الجوي.

وتدخل بذلك شركة إيوس إكس سبيس ضمن المنافسة لجعل دبي قاعدة عالمية لإطلاق رحلات الفضاء السياحية، مع مساعي من شركات كبرى مثل كل من شركة فيرجن كالكتك، وبلو أورجن، وسبيس إكس. و

تختلف خطط إيوس إكس سبيس بأنها تستخدم منطاد هيليوم لرفع كبسولة مضغوطة طورتها ليكون ذلك خيارا أفضل من استخدام الصواريخ.

وتشبه رحلة الكبسولة تلك ذات الطريقة التي استخدمها لاعب القفز المظلي النمساوي فيليكس بومغارتنر ، الذي قفز إلى الأرض من طبقة الستراتوسفير في أكتوبر 2012 كجزء من مشروع ريد بُل ستراتوس.

ويختم خرباتشي بالقول إنه يمكن مشاهدة ذات المنظر المهيب الذي عرض حين كان يقف خارج الكبسولة مستعدًا للقفز ، وكان على ارتفاع 39 كم وهو أروع مشهد يمكن رؤيته.