كل ما تريد معرفته عن حضور أسبوع جيتكس للتقنية 2020

أشارت الجهة المنظمة لأسبوع جيتكس للتقنية 2020 ، وهي مركز دبي التجاري العالمي، على موقعها أن حضور أسبوع جيتكس للتقنية 2020 التسجيل الإلكتروني حصرا نظرا لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وتأكد مشاركة أكثر من 60 دولة في أسبوع جيتكس للتقنية والفعاليات المصاحبة له في الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر المقبل، ليكون بذلك الحدث التكنولوجي المباشر الوحيد في عام 2020.

وبحسب الموقع الإلكتروني سيشهد المعرض مشاركة كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وشركات الجيل القادم الناشئة التي تستعرض أحدث الابتكارات من تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتحليلات والأمن الإلكتروني وحوسبة الحواف والاقتصادات الرقمية وبلوك تشين والحلول المؤسسية الأخرى.

ووفق الإجراءات الوقائية – لن تتوفر منصات للتسجيل أو لمبيعات التذاكر أو للحصول على بطاقات الحضور في مكان الحدث، يتوجب طباعة بطاقات الحضور بعد تلقي التذاكر عقب التسجيل عبر الإنترنت قبل التوجه لمركز دبي التجاري العالمي وذلك لتفادي منع الدخول

ويتوه المنظمون إلى أن قياس درجة الحرارة سيكون إلزامياً قبل الدخول إلى الحدث، وفي حال وجود أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو أي أعراض مرضية أخرى يشتبه في أنها ناتجة عن الإصابة بفيروس كوفيد-19 يتوجب عدم التوجه لموقع الحدث والإسراع بطلب الاستشارة الطبية.