تسريع ابتكار آليات جديدة للكشف عن سرطان الثدي ومعالجته

شهدت العديد من جوانب حياتنا خلال السنوات الماضية تحولات وتطورات بوتيرة متسارعة لم يسبق لها مثيل، وهو ما يمثل نتيجة طبيعية للتغيرات التي أحدثتها الثورة الرقمية في شتى المجالات والميادين.

فعلى سبيل المثال، أصبحت تحديثات برمجيات الأجهزة أمراً اعتيادياً بالنسبة لنا كمستخدمين، كما أن تطلعاتنا نمت بشكل كبير حيث أصبحنا نتوقع الحصول على تحسينات مستمرة ومنتظمة على هواتفنا الذكية والأدوات الرقمية المتعددة التي نعتمد عليها في مكاتبنا ومنازلنا. و في نفس الوقت، فإن التقدم في مجال تطوير علاجات مرض السرطان وبعض من الأمراض لا يتناسق مع نفس هذا النمط من السرعة.

و من المؤكد أن طرق تشخيص وعلاج أمراض السرطان تختلف عن طرق تقديم المحتوى الرقمي عبر الإنترنت، إلا أن العامل أو القاسم المشترك الذي يجمع بين هذين المجالين – ألا وهو الحوسبة السحابية – يمنحنا الأمل في إمكانية ابتكار طرق جديدة يمكنها تسريع عملية التشخيص المبكر والدقيق لمرض السرطان وتطوير علاجات أفضل يمكنها أن تحدث فرقاً في حياة الناس والمجتمعات حول العالم.

ويُعد اكتشاف طرق جديدة للكشف عن مرض السرطان وعلاجه بمثابة تحدٍ حوسبي من الدرجة الأولى. وإليكم السبب في ذلك.

مفهوم المفاتيح والأقفال

إذا اعتبارنا الدواء أو العلاج المناسب كـ “المفتاح” ، بينما “القفل” هو مرض السرطان نفسه، فالباحثون يحاولون العثور على المفتاح المناسب والملائم لفتح قفل معين، بمعنى آخر؛ تطوير جزيء دوائي يتفاعل مع مُستقبٍل معين لخلية سرطانية محددة. وعلينا الآن أن نتخيل وجود مليارات من المفاتيح والأقفال، وبالتالي فإن عملية المطابقة اليدوية في محاولة لإيجاد المفتاح المثالي لقفل معين قد تستمر إلى الأبد دون أي رؤية واضحة.

بعد ذلك، دعونا نتصور وجود جهاز كمبيوتر فائق القوة والذكاء، ويعمل بسرعة مذهلة لمطابقة هذه الأقفال والمفاتيح، في آن واحد تقريباً. برأيك ما التغيير الذي سنشهده؟ ما مدى سرعة العثور على الدواء المناسب لمعالجة مرض ما؟

ومن الأمثلة المتميزة على هذه القفزة النوعية في مجال تسريع عمليات تطوير الأدوية والعلاجات المناسبة، نذكر هنا الجهود التي قامت بها شركة “نومريت – Numerate”، أحد شركاء “أمازون ويب سيرفيسز” (AWS)، والتي عملت على إجراء أبحاث واسعة النطاق لتطوير أدوية مخصصة لعلاج إحدى حالات أمراض القلب. وكان لدى الشركة أكثر من 128 مليون جزيء دوائي للاختيار من بينها، وكما قد تتخيل، فإن الأمر كان سيستغرق من خمس إلى سبع سنوات لتضييق نطاق الاختيار من بين ملايين الجزيئات وصولاً إلى لائحة قصيرة لإجراء التجارب السريرية عليها. وهنا ظهر التحدي المتمثل في نظرية المفتاح/القفل، الذي تجنبته “نومريت” عبر استخدام النظام السحابي المتطور من أمازون ويب سيرفيسز (AWS).

علاج مخصص بما يتناسب مع حالة المرضى

وتسهم عملية تسريع اكتشاف الأدوية المحتملة في زيادة عدد الأدوية التي يمكن اختبارها والتأكد من فعاليتها عبر التجارب السريرية. ومن المعلوم أن التجارب السريرية المتزايدة، تعني المزيد من الأمل وتوفير المزيد من الخيارات للجهات والأفراد المهتمين بالبحث عن علاج مخصص لنوع معين من أمراض السرطان. وكل هذا يقودنا نحو الهدف الأهم الذي تعمل الجهات الطبية حول العالم على تحقيقه منذ عقود – والمتمثل في تطوير ـما بات يُعرف بـ “الطب الدقيق”، والذي لا يقتصر الهدف من من وراء هذا المفهوم الطبي على توفير علاج لنوع معين من مرض السرطان فحسب، وإنما يشمل الحاجة لتطوير علاج مصمم خصيصاً لكل شخص مصاب بالسرطان بما يتناسب مع نوع المرض المصاب به وحالته الصحية الخاصة.

ويسهم تسخير قدرات الحوسبة ليس فقط في تسريع عملية البحث عن العلاجات، بل أيضاً في إحداث تغيير جذري على مستوى اقتصاديات الأدوية التي يتم طرحها في السوق. فقد احتاجت الشركات التي تتبنى النهج التقليدي اليدوي والمكلف، للاعتماد على الأدوية الرائجة لدعم النموذج الاقتصادي المخصص لاكتشاف وتطوير الأدوية. ولكن هذه النماذج الاقتصادية للأدوية ستشهد بكل تأكيد تغييراً إيجابياً منقطع النظير عندما تتم عملية تطوير الأدوية من خلال جهد تعاوني يتكاتف فيه العلماء من ذوي الخبرة والمعرفة بالاعتماد على قدرات الحوسبة الفعالة والخوارزميات الذكية والنماذج فائقة الذكاء التي تحاكي علوم الأحياء والكيمياء المستخدمة حالياً. وقد باتت المؤسسات قادرة على إيجاد العلاجات المناسبة للأمراض التي تصيب عدداً ضئيلاً من البشر، وقد بات بإمكانهم أيضاً إيجاد علاج مخصص للمريض .

المرحلة المثالية التالية لإيجاد العلاج

بكل تأكيد، يُعد الشفاء بمثابة النتيجة المثالية لعلاج مرض السرطان؛ ومع ذلك، يبقى ابتكار مسارات علاج مصممة بما يتناسب مع احتياجات الفرد أمراً غاية بالأهمية كونه يوفر فوائد عديدة للمرضى في كل مكان حول العالم. وتُعد BreastCancer.org مثالاً آخر للمنظمات التي تعتمد على قوة الحوسبة السحابية التي توفرها “أمازون ويب سيرفيسز” للمساعدة في تخصيص العلاجات وجعلها أكثر تناسباً مع الوضع الصحي لكل مصاب على حدة.

وتوفر منظمة Breastcancer.org للأفراد المصابين بمرض سرطان الثدي، القدرة على نقل تقريرهم الطبي إلى حساب شخصي آمن، حيث تقوم الشركة باستخدام تقنية تعلم الآلة من “أمازون ويب سيرفسيز”، لتحليل التقرير الطبي للمريض وتعديل الخصائص الرقمية لتوفير محتوى مخصص بما يتناسب مع الحالة الصحية للمريض. وعلى المنوال ذاته الذي تستخدم فيه شركات التكنولوجيا الحيوية قدرات الحوسبة السحابية لاكتشاف أدوية جديدة لعلاج السرطان، تستخدم BreastCancer.org هذه القدرات، إضافة إلى قدرات معالجة اللغة الطبيعية للتعرف إلى التقرير الطبي الخاص بكل مصاب، وتطوير تجربة طبية مخصصة لحالته الصحية.