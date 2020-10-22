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السعودية: إطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي

أطلقت السعودية أمس الأربعاء استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى جعلها رائدا عالميا في هذا المجال فيما تسعى لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: إطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي

أطلقت المملكة العربية السعودية -ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”- الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي “نُسدي”، التي تتطلع من خلالها إلى لعب دورٍ محوريٍ في رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة العربية السعودية والعالم.

وأفاد بيان للإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (نُسدي) إنها ستسعى لجذب استثمارات أجنبية ومحلية 20 مليار دولار بحلول 2030.

وقال عبد الله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، التي ستقود إستراتيجية (نُسدي)، في افتتاح القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها المملكة إن الرياض ستعلن عن عدة شراكات في هذا الإطار.

وقال البيان “ستنفذ السعودية خطة متعددة المراحل والأوجه تشتمل على المهارات والسياسة والتنظيم والاستثمار والبحث والإبداع وتطوير النظام البيئي”.

وتدفع السعودية من أجل تنويع موارد اقتصادها بعيدا عن النفط ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من الوظائف للسعوديين في إطار خطتها (رؤية 2030) بحسب ما نقلته رويترز.

وقال الغامدي لرويترز إن المملكة تسعى إلى تدريب ألفي متخصص سعودي في البيانات والذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر المقبلة.

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