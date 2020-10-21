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السعودية: أول منصة سحابية للذكاء الاصطناعي والتعلّم

على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، اتفاقية لبناء أول منصة سحابية للذكاء الاصطناعي والتعلّم في المملكة بين الاتصالات السعودية stc و انفيديا

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: أول منصة سحابية للذكاء الاصطناعي والتعلّم

 أبرمت مجموعة الاتصالات السعودية stc وشركة انفيديا، اتفاقية لبناء أول منصة سحابية للذكاء الاصطناعي والتعلّم المعمق في المملكة العربية السعودية.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي وبناء خارطة طريق للبنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي في المملكة.

وستمكن هذه الشراكة مجموعة الاتصالات السعودية من بناء خارطة طريق للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي من شأنها تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم رواد الأعمال والأبحاث الطبية. كما أن هذه الشراكة الجديدة ستطلق العنان للتعاون الاستراتيجي لتمكين القطاع الحكومي والخاص من تسريع حلول الذكاء الاصطناعي وتوطينها في المملكة لتصبح دولة رائدة في مجال الذكاء الصناعي.

كما أعلنت الاتصالات السعودية stc عن انضمامها إلى شبكة شركاء انفيديا (NPN) وأصبحت أول مقدم خدمات سحابية معتمد من إنفيديا   في الشرق الأوسط، إذ سيساهم هذا التحالف الوثيق في جذب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم لتطبيقها في المملكة مثل: أتمتة المصانع الذكية، edge-to-cloud computing، وعمل المركبات الذاتية القيادة ودعم القطاع الصحي، والعديد من الفوائد التي يمكّنها الذكاء الاصطناعي.

 

 

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