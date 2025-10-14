5 بقع شمسية عملاقة أرقامها 4246 و4248 و4250 و4252 و4253 في السعودية

رُصِد في سماء منطقة الحدود الشمالية السعودية، اليوم الثلاثاء، خمس بقع شمسية عملاقة على سطح الشمس ظهرت بوضوحٍ للعين المجرّدة قبل غروب الشمس على شكل نُقط سوداء ضخمة وهي البقع ذات الأرقام 4246 و4248 و4250 و4252 و4253 في مشهدٍ فلكيٍ لافتٍ يمكن متابعته بوسائل الرصد الآمنة والمخصّصة لذلك.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء السعودي عدنان خليفة أن هذه البقع الشمسية تُعدّ مؤشراتٍ على نشاطٍ مغناطيسيٍ مرتفعٍ في طبقات الشمس الخارجية، وقد يرافقها في بعض الأحيان توهّجات أو انبعاثات شمسية تؤثر في المجال المغناطيسي للأرض، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضح خليفة أن نشاط البقع الشمسية يتزايد مع اقتراب الشمس من ذروة دورتها المغناطيسية، مؤكداً أن مثل هذه الظواهر تُعدّ فرصةً علميةً مهمّةً للهواة والباحثين لمتابعة التغيرات في نشاط الشمس وتأثيراتها على الأرض، ولا سيّما في مجالات الاتصالات والأقمار الاصطناعية.

وأكد على أهمية استخدام أدوات الرصد الآمنة والمزوّدة بفلاتر مخصّصة لحماية العين من الأشعة الضارة، موضحاً أن رصد مثل هذه الظواهر يسهم في نشر الثقافة الفلكية وتعزيز الاهتمام بالعلوم الفلكية في المجتمع السعودي.