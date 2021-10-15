محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inعلوم

مبادرة مستقبل الاستثمار تتعاقد مع 16 شراكة مع نخبة من أكبر الشركات والمؤسسات في العالم

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن عقد 16 شراكة مع نخبة من أكبر الشركات والمؤسسات في العالم، مع انعقاد الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021م بمدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.
وسوف يدعم الشركاء المؤسسة العالمية غير الهادفة للربح لإحداث تأثير في خمسة مجالات: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مبادرة مستقبل الاستثمار تتعاقد مع 16 شراكة مع نخبة من أكبر الشركات والمؤسسات في العالم
مبادرة مستقبل الاستثمار تتعاقد مع 16 شراكة مع نخبة من أكبر الشركات والمؤسسات في العالم

تنعقد الدورة الخامسة للمبادرة تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية”. وتدور المناقشات حول الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة. وسوف تجمع المنصة بين قادة دول وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع, والعمل على تحقيق تلك الحلول. وسوف تشتمل المبادرة على مدار ثلاثة أيام مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والاستثمار في الميتافيرس، والاستثمار في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وتعليقاً على هذه الشراكات، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمارريتشارد أتياس: “يسعدنا أن نرحب بجميع شركائنا في المؤسسة. وهم يمثلون إضافة بما يمتلكونه من خبرات وإستراتيجيات وقيادة فكرية فريدة من نوعها، وهي شراكات ضرورية لدعم رسالتنا المتمثلة في التأثير بشكل إيجابي في الإنسانية. ونحن في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار نؤمن بالشمول شرطاً أساسياً للتعاون الفعال عبر الحدود للمساعدة في حل مجموعة من أكثر القضايا إلحاحًا التي تواجه البشرية. وشركاؤنا كوكبة من شركات ومؤسسات رائدة من كلا من القطاعين العام والخاص، وجميعهم حريص على التعاون معنا لمواجهة التحديات والمساعدة في خدمة الإنسانية”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا