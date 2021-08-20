مخترع سعودي يسجل براءة اختراع لتحسين جودة الهواء

ولفت لأريبيان بزنس أن براءة اختراع جديدة تم تسجيلها في المكتب الأمريكي لبراءات الإختراع بمسمى عمود إنارة الطرق ذو المدخنة الشمسية Solar Chimney Street Lighting Pole يساهم في خفض نسب تلوث الهواء في طرق السيارات لتعزيز استدامتها.

ويقول الدكتور فاروق:” يتميز العمود إقتصاديا وبيئيا بعدم حاجته لاستهلاك الطاقة الكهربائة التقليدية وإنما يعتمد على الطاقة الشمسية بشقيها الحراري المباشر والضوئي المخزن، بالإضافة إلى كونه لا تنتج عنه أي إنبعاثات ضارة.”ويضيف بالقول:” يمكن الإستفادة من هذا الإختراع على وجهين: إما تصنيعه كمنتج جديد يؤدي وظيفته بأعلى كفاءة، أو الاستفادة من تقنياته بالتعديل والإضافة إلى الأعمدة المستعملة حاليا لكن في هذه الحالة ستكون كفاءتها أقل.”

ويوضح قائلا:” يؤدي التجدد المستمر للهواء الملوث في بيئة الشارع إلى تحسين جودة الهواء فيه مما يعود بالفائدة للمشاة على جانبي الشارع وكذلك لقائدي السيارات ونوافذها مفتوحة. بذلك يساهم هذا الاختراع في تحسين جودة الحياة في المدن ودعم مفهوم أنسنتها بما يجعلها أكثر مواءمة لحياة صحية للإنسان.”

فيديو | أكاديمي في جامعة "المؤسس" يبتكر عامود إنارة يقوم بسحب الانبعاثات الملوثة من عوادم السيارات باستخدام الطاقة الشمسية#النشرة #الإخبارية pic.twitter.com/YNM1FC3uAr — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 13, 2021