لماذا تبتعد الإناث عن مجال الهندسة؟

ايفا كونسيدين، مخترعة “باوندليس” Boundless، والفائزة الأيرلندية بجائزة جيمس دايسون للعام 2013. ويعتبر “باوندليس” نظاماً للوح التزلج على الجليد يجعل ممارسة هذه الرياضة أسهل وأكثر أماناً. وبما أن ويفي مهندسة للسكك الحديدية أيضاً، فإنها تحرص على سلامة الركاب كل يوم.

-ما الذي جعلك تختارين الهندسة مساراً وظيفياً لك؟

عندما كنت في سن الطفولة، لم أكن تلك الطفلة التي تقوم بتفكيك جهاز التحكم عن بعد وتعيد تركيبه من جديد، لكنني كنت مفتونة بفهم طرق تحوّل الأشياء من مادة خام إلى منتج نهائي. وهنا أعني بذلك مختلف الأشياء، سواء كان الأمر يتعلق بطاولة أو جهاز منزلي أو حتى منتجات العناية بالبشرة. وعندما أدركت أن المهندسين يكونون منخرطين في رحلة المنتج من بدايتها وحتى نهايتها، فكرت في أي وظيفة يمكن أن تكون رائعة أكثر من غيرها. إننا كمهندسين نشارك في تشكيل العالم من حولنا، ونأمل أن نجعله مكاناً أفضل للعيش للجميع.

أي كلمة يمكنك توجيهها للفتيات الأخريات في المدارس/ الكليات، خاصة اللواتي قد يفكرن في الهندسة كخيار مهني/ للدراسة؟

من المعلوم أن النساء يشكلن أكثر من 50% من سكان العالم. ومع ذلك، تكون نسبتهن أقل بكثير من الرجال من مجالات الهندسة والتصميم حول العالم. ويمكنني القول إن الكثير من الاختراعات المصممة في شتى أنحاء العالم ليست مناسبة لنصف السكان. وفي حال مشاركة المزيد من النساء والفتيات الصغيرات في المراحل الأولى من التصميم والهندسة، سيتحول العالم إلى مساحة أكثر شمولية واندماجاً، إلى جانب تعزيز آفاق التعاون والخصائص الوظيفية للمنتجات.

-ما التجربة التي تعتقدين أنها كانت مجزية بالنسبة إليك في أثناء عملك كمهندسة؟

أستمتع كثيراً بالعمل في وسائل النقل العام، لأن لها تأثير على حياة آلاف الناس كل يوم، من خلال ضمان سير حياتهم بسلاسة.

-لماذا يبتعد المزيد من النساء عن الدخول في مجال الهندسة؟

لا يدرك الكثيرون من الشباب، وليس النساء فقط، أنه يمكنهم أن يصبحوا مهندسين، لأنهم لا يعرفون الهندسة على حقيقتها. وأقوم بزيارات كثيرة للمدارس، وأحاول التوضيح للطلاب أن الكثير من الأشياء من حولهم تعتمد على الهندسة. ومهما كانت اهتماماتهم، تكون بصمة الهندسة واضحة في مكان ما.

وفي أثناء دراستي الجامعية، شاركت مع بعض الأصدقاء في مسابقة للتصميم الهندسي يديرها جيمس دايسون. وبحثنا عن مشاكل تتعلق بنا. فأنا شخصياً متزلجة على الجليد، وأحمل دائماً أصدقائي المتزلجين على الثلج المسطح، ويتعين عليّ رفع قدمي عن لوح التزلج. لذا قمنا بتصميم نظام جديد يجعل من السهل تحرير اللوح من الجليد. وتمكنا من الفوز بالجائزة الأولى في أيرلندا. إن هذا يظهر مدى تأثير الهندسة ودمجها في كل شيء بغض النظر عن اهتمامك.

ما هي بعض الأشياء التي يجب على الشباب معرفتها حول الهندسة؟

إن نصيحتي لأي شاب أو فتاة ألا تكون تصوراتهم المسبقة عن الهندسة عائقاً لهم. ربما لا يكون الأمر كما يعتقد البعض، ومهما كانت اهتمامات الشخص، يحتمل أن يكون هناك دور للهندسة مرتبط بها. ولا يتعين على الشخص أن يكون عبقرياً في الرياضيات، بل إن مهارات الاتصال لا تقل أهمية عن المعرفة التقنية.