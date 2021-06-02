السعودية: إطلاق مسابقة عالمية للابتكار التقني

بعد نجاح مسابقة كي بي إم جي لأفضل رواد التقنية المبتكرين البريطانيين، تم إطلاق المسابقة على مستوى العالم، لتشمل مبتكري التقنية في المملكة العربية السعودية و15 دولة أخرى في معظم المناطق الرئيسية في العالم، سواء كانوا شركات ناشئة أو كبيرة من حيث الحجم، حيث ستتم دعوة المشاركين في المسابقة لعرض ابتكاراتهم وخططهم للنمو على لجان من الخبراء العالميين والمحليين، وسيتم تصنيفهم كأكثر المبتكرين التقنيين نجاحاً في السعودية، بجانب ذلك سيتم تزويد الشركات التي تترشح للتصفيات بفرص التواصل الحصري مع خبراء ومبتكرين تقنيين آخرين، وستكسب الشركات الفائزة فرصة للظهور في التقرير النهائي للفائزين والتغطية الإعلامية الخاصة بـ كي بي إم جي. وسيترشح المبتكر التقني الفائز من السعودية، وكذلك الفائزين من كل من البلدان المشاركة الأخرى، إلى المرحلة النهائية في مسابقة الابتكار التقني العالمية، في مؤتمر قمة الويب 2021 الذي سينعقد في لشبونة في نوفمبر القادم.

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور سامر عبد الله، رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لدى كي بي إم جي في السعودية ودول المشرق: “إن قطاع التكنولوجيا قوي جدًا في المملكة، ويعد مساهماً أساسياً في الاقتصاد المحلي ومؤثراً في الاقتصاد العالمي. وهدفنا في هذه المسابقة هو المساهمة في دعم النمو المستمر للمبتكرين التقنيين الذين يقودون هذا القطاع، سواء أكانوا يعتمدون على التكنولوجيا، أو قائمين عليها أو مدفوعين بها، فإننا ندعوهم للمشاركة في هذه الفرصة المميزة لنقل أعمالهم إلى مستويات متقدمة”.

وتابع د. سامر قائلاً: “إنّ الخطوة الأولى بسيطة للغاية، وهي المشاركة في مسابقة كي بي إم جي للابتكار التقني، حيث سيتاح للمشاركين التواصل مع قادة القطاع والمستشارين الموثوقين والمؤثرين في هذا القطاع، في السعودية وفي الأسواق العالمية الرئيسة الأخرى، وبناء شبكات حيوية للتواصل فيما بينهم، إذ تعدّ هذه المسابقة فرصة مميزة لأي شركة تقنية سريعة النمو.”

وسيتم استضافة مسابقة كي بي إم جي للابتكار التقني في 16 دولة: (البحرين، والبرازيل، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وأيرلندا، المملكة العربية السعودية، والمكسيك، ومنطقة الشمال، والبرتغال، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، وسيتم تقديم المرشح النهائي لمسابقة الابتكار التقني من كل دولة على مستوى العالم، في مؤتمر قمة ويب 2021 ومنحهم الفرصة لعرض أعمالهم والخطط الخاصة بهم.