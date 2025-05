إنجاز تاريخي للصين بنجاح هبوط مركبتها «تيانوين» على المريخ وذعر في الولايات المتحدة الأمريكية

قرب منطقة “يوتوبيا بلانيتيا” على سطح الكوكب الأحمر وصلت المركبة المركبة الصينية الجوالة”زورونغ” المريخ بعد أكثر من سبعة أشهر من مغادرتها كوكب الأرض بحسب ما أعلنته مصادر رسمية في الصين. وكان على مسافة 40 كم من المنطقة المقررة لهبوطه. ولفتت صحيفة وول ستريت جورنال إلى مقارنة بالفيديو بين مركبة ناسا الأمريكية ومركبة زورونغ ضمن سياق التنافس الفضائي بين الدولتين.

ولتجاوز أخطر مرحلة وهي ما يسمى «سبع دقائق من الرعب»،وهي حين تضطرب المركبة أثناء دخولها الغلاف الجوي للمريخ، قبل اقترابها من السطح، وخلال هذا الوقت ، تفقد الفرق على الأرض الاتصال الكامل بالمركبة لمدة 10 دقائق.

وأطلقت المركبة الفضائية عبر الغلاف الجوي للمريخ بسرعة 12000 ميل في الساعة ، وقلصت سرعتها بشدة لإنجاز ما يسمى بالهبوط الهادئ في غضون سبع دقائق.

Breaking: #Tianwen1 successfully landing on #Mars! Landing point: 109.7 E, 25.1 N, less than 40 km from target location in Utopia Planitia. More details expected later! #AmazingChina pic.twitter.com/MXtRUMrMZT

