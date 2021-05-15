إنجاز تاريخي للصين بنجاح هبوط مركبتها «تيانوين» على المريخ وذعر في الولايات المتحدة الأمريكية

قرب منطقة “يوتوبيا بلانيتيا” على سطح الكوكب الأحمر وصلت المركبة المركبة الصينية الجوالة”زورونغ” المريخ بعد أكثر من سبعة أشهر من مغادرتها كوكب الأرض بحسب ما أعلنته مصادر رسمية في الصين. وكان على مسافة 40 كم من المنطقة المقررة لهبوطه. ولفتت صحيفة وول ستريت جورنال إلى مقارنة بالفيديو بين مركبة ناسا الأمريكية ومركبة زورونغ ضمن سياق التنافس الفضائي بين الدولتين.

ولتجاوز أخطر مرحلة وهي ما يسمى «سبع دقائق من الرعب»،وهي حين تضطرب المركبة أثناء دخولها الغلاف الجوي للمريخ، قبل اقترابها من السطح، وخلال هذا الوقت ، تفقد الفرق على الأرض الاتصال الكامل بالمركبة لمدة 10 دقائق.

وأطلقت المركبة الفضائية عبر الغلاف الجوي للمريخ بسرعة 12000 ميل في الساعة ، وقلصت سرعتها بشدة لإنجاز ما يسمى بالهبوط الهادئ في غضون سبع دقائق.

Breaking: #Tianwen1 successfully landing on #Mars! Landing point: 109.7 E, 25.1 N, less than 40 km from target location in Utopia Planitia. More details expected later! #AmazingChina pic.twitter.com/MXtRUMrMZT — libijian李碧建 (@libijian2) May 15, 2021

وبينما يعتبر الهبوط على المريخ من أصعب مراحل الرحلة الفضائية، قالت إدارة الفضاء الصينية إن المركبة اعتمدت على المظلات وسبل اخرى مع تصميم شكلها الحاد لإبطاء سرعتها خلال هبوطها.

ونقلت ا ف ب أن الهبوط على الكوكب الأحمر أمرا معقد وأخفقت مهمات أوروبية وسوفياتية وأميركية عدة في تحقيقه في الماضي.

يتألف المسبار من ثلاثة أجزاء هي مركبة مدارية (تدور حول الكوكب) ومركبة هبوط تقل الروبوت الذي يتم التحكم به عن بعد “تشورونغ”. وهذه المركبة هي التي حطت على سطح المريخ مما سيسمح للروبوت “تشورونغ” بالخروج..

وقالت القناة الصينية إن “مركبة الإنزال تيانوين-1 هبطت بنجاح في المنطقة المحددة مسبقا” على المريخ مع الروبوت “تشورونغ”، موضحة أنه تم تلقي “إشارة” على الأرض.

وهبط الروبوت المسير في منطقة من الكوكب الأحمر تسمى “يوتوبيا بلانيسيا” وهي سهل شاسع يقع في النصف الشمالي من المريخ.

وهي المحاولة الأولى المستقلة للصينيين. وهم يأملون بطموح في أن ينجزوا كل ما حققه الأميركيون في العديد من بعثات المريخ منذ ستينات القرن الماضي.

وفي شباط/فبراير نجحت الصين في وضع “تيانوين-1” في مدار المريخ والتقاط صور للكوكب الأحمر.

وفي وقت مبكر من السبت ، تمكنت من إنزال المسبار على سطح المريخ ما سيسمح للروبوت بمغادرتها.

ويشكل إنجاز العمليات الثلاث في مهمة أولى سابقة في العالم.

ويزن تشورونغ أكثر من مئتي كيلوغرام. وهو مزود بأربعة ألواح شمسية لإمداد الطاقة ويفترض أن يعمل لمدة ثلاثة أشهر.

كما أنه مزود بكاميرات ورادار وليزر مما سيسمح له بدراسة بيئة المريخ وتحليل تكوين صخور الكوكب.

واختير اسم “تشورونغ” إله النار في الأساطير الصينية، بعد استطلاع للآراء عبر الإنترنت. واسم كوكب المريخ باللغة الصينية هو “هوشينغ” وترجمته الحرفية هي “كوكب النار”.

وكانت الصين نجحت في العاشر من فبراير الماضي في وضع المسبار “تيانوين-1″، الذي أطلقته من جزيرة هاينان بجنوب الصين في يوليو من العام الماضي، في المدار حول المريخ على أمل إنزال روبوت صغير على سطح الكوكب الأحمر، ووصلت المركبة الجوالة إلى المريخ على متن مسبار تيانوين 1 في 24 فبراير،

وتهدف الصين من وضع المسبار على سطح المريخ لجمع بيانات عن المياه الجوفية وربما علامات على وجود حياة قديمة، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

ويشكل ذلك خطوة إضافية في برنامج الصين الفضائي الطموح الهادف إلى إقامة محطة فضائية مأهولة بحلول العام 2022 وإرسال رواد إلى القمر.

واختارت الصين اسم “زورونغ” تيمنا بإله النار الأسطوري في التراث الصيني.