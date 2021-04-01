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دبي تصعد في مؤشر أفضل حكومات المدن الذكية وتتصدر عربيا

تقدمت دبي ستة مراكز في مؤشر «إيدن» 2021 وحلت في المرتبة الأولى عربياً و34 عالمياً بين مدن العالم الذكية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي تصعد في مؤشر أفضل حكومات المدن الذكية وتتصدر عربيا

تقدمت دبي 6 مراكز إلى المرتبة الـ34 عالمياً، والمركز الأول عربياً في مؤشر أفضل 50 حكومة في المدن الذكية لعام 2021 والصادر عن معهد «إيدن استراتيجي»، في سنغافورة.
وحققت دبي 26.2 نقطة على المؤشر العـام، متفوقة على مدن عالمية مثل كوبنهاجن وسياتل وفرانكفورت وفيلاديلفيا ولوس أنجلوس وهونج كونج وفانكوفر وزيورخ، بحسب صحيفة الخليج.

في التصنيفات العالمية، تصدرت سنغافورة مؤشر المدن الذكية، تلتها سيؤول في المركز الثاني، ثم لندن ثالثة.
واستعانت هذه الدراسة بـ10 مؤشرات رئيسية لتقييم حكومات المدن بشكل منهجي وشامل على مستوى العالم. وتشمل هذه العوامل التي يتم قياسها: الرؤيـة الحكومية والقيادة الحكيمة والتمويل والحوافز المالية لتمويل مشاريع المدن الذكية وبرامج الدعم لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والقوى العاملة الماهرة والتركيز على الإنسان ورفاهه والنظام المشجع على الابتكار والسياسات الذكية المتبعة وسجل نجاحات المدينة في مجال الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة. وقال معهد «إيدن» إن السعادة تعد سمة مميزة لاستراتيجية المدينة الذكية في دبي.

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