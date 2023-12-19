نوابغ العرب.. اللبنانية نيفين الخشاب تفوز بجائزة العلوم الطبيعية

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فوز البروفيسورة اللبنانية نيفين الخشاب بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية.

وقال الشيخ محمد في منشور على حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “نبارك للبروفيسورة نيفين الخشاب فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية.. قدمت البروفيسورة أكثر 275 بحثاً في مجال الكيمياء العضوية وعلم النانو.. وكان لأبحاثها تأثيرات في المجالات الطبية والصناعية والدوائية استفادت منه البشرية.. وهي عميد مشارك بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية.. تحياتنا وتقديرنا للبروفيسورة نيفين وفخورين بنبوغها الذي يلهم أجيالاً عربية جديدة”.

من هي نيفين الخشاب الفائزة بـ “نوابغ العرب” في العلوم الطبيعية؟

البروفيسورة نيفين خشاب عميد مشارك في قسم الهندسة والعلوم الفيزيائية وأستاذ علوم الكيمياء بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لمنشور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منحت نيفين الخشاب جائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2023، تقديراً لإسهاماتها البارزة في تصنيع وتوليف وتطبيقات المواد متناهية الصغر، واستخداماتها في الأغراض الطبية، والصيدلانية والصناعية، والتطبيقات البيئية.

نبارك للبروفيسورة نيفين الخشاب فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية .. قدمت البروفيسورة أكثر 275 بحثاً في مجال الكيمياء العضوية وعلم النانو .. وكان لأبحاثها تأثيرات في المجالات الطبية والصناعية والدوائية استفادت منه البشرية .. وهي عميد مشارك بجامعة الملك عبدالله للعلوم… pic.twitter.com/aY3Cfsw3Qa — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 19, 2023

قدمت البروفيسورة نيفين أكثر من 275 بحثاً علمياً في مجالات مرتبطة بالكيمياء العضوية وعلم النانو، أسهمت أبحاثها وابتكاراتها في مجال طب النانو، من خلال مساهمتها بابتكار جزيئات نانوية جديدة تتحلل تلقائياً بمجرد تعرضها للضوء.

وقدمت البروفيسورة نيفين خشاب دراسات وأبحاثا معمقة في مجال الجزيئات التي يمكن التحكم في نافذيتها، حيث تمكنت من تصميمها على حسب حالة المريض، وهو ما يسهم في جعل الدواء أكثر تخصيصاً لكل حالة.

وركزت أبحاثها على أنظمة التغليف الذكي للأدوية، والبروتينات، والمواد الوراثية، وتوصيل المواد والتجميع الذاتي.

و تتنوع استخدامات الابتكارات العلمية والمواد الذكية التي طورتها البروفيسورة نيفين خشاب في عدة قطاعات، منها على المستوى الطبي في مجالات الاستشعار والتغليف والتوصيل الدوائي والعلاجي، وعلى المستوى الصناعي كما في المركبات النانوية ومواد الطلاء وغيرها، بالإضافة إلى المستوى البيئي، كما في حلول ومنصات الزراعة المستدامة.