نجوم تبتلع كواكب صخرية

حدد المحققون النجميون سبعة نجوم ابتلعت مؤخراً كواكب صخرية، كما أوردت مجلة “نايتشر”. وتضاعف هذه الدراسة عدد النجوم الثنائية المعروفة بأنها ابتلعت كوكباً ما، وتشكك في التصور القائل بأن الأنظمة الشمسية الناضجة التي تؤوي كواكب شبيهة بالأرض عادة ما تكون مستقرة.

وتُظهر النتائج، التي نُشرت في مجلة “نايتشر” في 20 آذار / مارس 2019، “دليلاً قوياً على ابتلاع الكوكب”، كما يقول جيانرونج شي، عالم الفلك في المراصد الفلكية الوطنية في بكين. ويبدو أن الكواكب قد تم ابتلاعها خلال فترة التسلسل الرئيسي المستقر نسبياً لنجومها، كما يقول فان ليو، المؤلف المشارك في الدراسة، وعالم الفلك في جامعة موناش في ملبورن، أستراليا.

وإذا كان هذا صحيحاً، فهذا يعني أن هذه الأنظمة استمرت في حالة من الفوضى بعد فترة طويلة من تكوينها، مع تفكك الكواكب أو سقوطها في نجمها، كما تقول جوانا تيسكي، عالمة الفلك في معهد كارنيجي للعلوم في واشنطن العاصمة. وتقول جوانا “إنه استنتاج في هذه المرحلة. نحن بحاجة إلى النظر إلى هذه الأنظمة بمزيد من التفصيل”.

وفي العام الماضي، لاحظ علماء الفلك، للمرة مرة، نجماً في عملية ابتلاع كوكب. لكن الكشف عما إذا كان النجم قد فعل ذلك في الماضي أمر صعب، لأن الكواكب صغيرة مقارنة بمضيفيها، وسرعان ما تضعف محتوياتها.

وتمتص العناصر المختلفة وتصدر الضوء بأطوال موجية مختلفة، وبالتالي فإن تركيبة سطح النجم تترك بصمة على الضوء الذي يصل إلى الأرض. لكن اكتشاف ما إذا كان النجم قد أكل كوكباً يشبه اكتشاف شريحة شوكولاتة تم وضعها في وعاء من آيس كريم الفانيليا، كما تقول جوانا تيسكي. وتختلف النجوم أيضاً كثيراً في تركيبها، مما يجعل من الصعب إثبات أن النجم له تركيبة معينة لأنه ابتلع كوكباً.

ومن أجل البحث عن النجوم آكلة الكواكب، أجرى ليو وزملاؤه دراسة عن التوأم الكوني. وباستخدام تلسكوب جايا الفضائي، عثروا على 91 زوجاً من النجوم الشبيهة بالشمس القريبة في درب التبانة، والتي تشير حركاتها إلى أنهما ولدا في السحابة الغازية نفسها. يجب أن تكون للنجوم في مثل هذه الأنظمة المزدوجة تركيبات شبه متطابقة ويجب أن تستبعد حياتها المتشابهة العديد من الأسباب المحتملة للتناقضات.

ثم استخدم الفريق ثلاثة تلسكوبات أرضية لدراسة وفرة 21 عنصراً في الأزواج. إذا كانت هناك اختلافات ملحوظة بين زوج من النجوم، فقد نظر الباحثون في ما إذا كان من الممكن تفسير ذلك من خلال الضوضاء في البيانات أو مصادر التباين الأخرى. وتقول ميريديث جويس، عالمة الفيزياء الفلكية في مرصد كونكولي في بودابست، والمؤلفة المشاركة في الورقة البحثية، إنه بالنسبة إلى سبعة أزواج، “يجب تفسير الفرق من خلال أن أحد النجوم يبتلع كوكباً والآخر لا يبتلعه”.

وتشير الدراسة إلى أن حوالي 8% من أزواج النجوم الشبيهة بالشمس في منطقتنا من درب التبانة تؤوي آكلي الكواكب، كما يقول ليو. ويضيف أن هذا التقدير متحفظ، لأن الفريق أخذ في الاعتبار النجوم التي تبتلع كواكب صخرية فقط، في حين أن النجوم الأخرى ربما تكون قد ابتلعت أجساماً غازية شبيهة بالمشتري أو نبتون. وكان من الممكن أن تغفل هذه الطريقة أيضاً الحالات التي أكل فيها النجمان كوكباً له التركيب نفسه.

ويقول ليو إن العثور على علامات واضحة لابتلاع الكواكب في نجوم عمرها مليارات السنين هو “أمر غير متوقع”. وغالباً ما يعتبر علماء الفلك أن ابتلاع الكواكب هو سمة من سمات الحياة المبكرة للنجم، عندما تكون مدارات الكواكب غير مستقرة وتكون الاصطدامات محتملة. ولكن لا بد أن هذه الوجبات كانت حديثة نسبياً، في مئات الملايين من السنين الماضية، وإلا فإن النظرية تشير إلى أن الأدلة لم تكن قابلة للاكتشاف، كما يقول ليو. ويضيف أنه من الممكن أن تكون الكواكب قد واجهت مصيرها عندما تسببت أغلفتها الجوية المتآكلة في دورانها نحو الداخل، أو ربما تكون بعض النجوم قد استحوذت على كواكب مارقة غير مقيدة أثناء تحليقها.