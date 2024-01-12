“ناسا” تقترب من الكشف عن أسرار كويكب بينو “صخرة يوم القيامة”

بعد جهود مضنية لشهور عديدة لفتح صندوق يحتوي على عينات صخرية من كويكب قديم، نجح مهندسو وكالة “ناسا” الأمريكية، أخيرًا في إزالة جزء من أداة كانت تحكم غلق الصندوق، وتحول دون جمع كمية كاملة لعينات من كويكب بينو، المشهور بـ”صخرة يوم القيامة”.

وأعلنت وكالة “ناسا” الأمريكية، في مدونة على موقعها الإلكتروني أن فريق المحافظة على عينات مهمة “أوزيريس-ريكس” (OSIRIS-REx) نجح في إزالة جزء من أداة ” TAGSAM” (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism)، التي كانت تحكم غلق صندوق يحتوي على معظم عينات الكويكب بينو، لتظل هناك بعض الخطوات قبل الكشف عن العينة الكاملة.

ناسا تفكك أداة TAGSAM

وتشير أداة TAGSAM إلى الذراع الآلية التي وصلت بها مركبة “أوزيريس-ريكس” (OSIRIS Rex)، إلى العينات واستخراجها من الكويكب بينو، والتي وصلت إلى الأرض في أواخر سبتمبر الماضي، بعد رحلة ملحمية أطلقتها وكالة “ناسا”، واستمرت 7 سنوات.

وقام فريق وكالة “ناسا”، بتطوير أدوات جديدة للمساعدة في إزالة جزء من أداة ” TAGSAM”التي كانت تحجب الوصول إلى عينات كويكب بينو، والتي تم إزالتها، الأربعاء الماضي، في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة “ناسا” في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

عمل بلا كلل لتجاوز الصعوبات

وفي بيان، قالت إيلين ستانسبري، رئيسة قسم ARES في وكالة “ناسا” للفضاء الأمريكية، لقد عمل فريقنا بلا كلل خلف الكواليس لعدة أشهر، ليس فقط لمعالجة أكثر من 70 غرامًا من العينات التي تم الوصول إليها سابقًا، ولكن أيضًا لتصميم، وتطوير، واختبار أدوات جديدة ساعدتنا في تجاوز هذه الصعوبة.

ولا تزال هناك بعض الخطوات قبل الكشف عن العينة الكاملة، والتقاط صور عالية الدقة، وبعد ذلك، سيتم إزالة العينة ووزنها، وستُحدد كمية العينة الصخرية التي جمعتها مركبة “أوزيريس-ريكس” من كويكب بينو.

مهمة “أوزيريس-ريكس”

يُذكر أن مهمة “أوزيريس-ريكس”، انطلقت في سبتمبر 2016، ووصلت إلى كويكب “بينو” في ديسمبر 2018، حيث حصلت على قطع منه في أكتوبر 2020.

وبدأت المركبة الفضائية العودة إلى الأرض في مايو 2021، وألقت العينة في صحراء يوتا في سبتمبر 2023.

واجتاز فريق وكالة ناسا، تحديات كبيرة لفتح الأداة التي جمعت العينة.

وكشفت وكالة “ناسا” الأمريكية، أنها عثرت على ماء، وكربون في عينات جمعتها من كويكب “بينو”، مشيرة إلى أن العينات سوف تساعد في فهم نشأة الحياة على كوكب الأرض.

عينات كويكب “بينو”

وفي نوفمبر الماضي، عمل فريق المحافظة على العينات على تطوير أدوات جديدة تناسب الصندوق، وسوف تمنح هذه الأدوات فرصة للوصول إلى قطع ثمينة من كويكب بينو في الوقت القريب.

وتُقدّر وكالة “ناسا” الأمريكية، أنها جمعت حوالى 250 غراماً من المواد من الكويكب بينو في عام 2020، وهي أكبر عينة على الإطلاق جُمعت من كويكب.

وأدركت وكالة الفضاء الأمريكية، عند إجراء عملية جمع العينات من كويكب بينو، أن إغلاق غطاء حجرة التجميع كان متعذراً، لكن جرى تأمين الشحنة في نهاية المطاف من خلال نقلها كما هو مخطط لها إلى الكبسولة.