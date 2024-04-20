فريق التحرير by فريق التحرير

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مدن صينية عملاقة تغرق والملايين مهددون

قال الباحثون إن استخراج المياه الجوفية المفرط هو أحد الأسباب الرئيسية لهبوط الأراضي الحاد في المدن حول العالم

فريق التحرير by فريق التحرير

تشير دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة “ساينس” إلى أن نصف المدن الرئيسية في الصين تعاني من الغرق، وبعضها بوتيرة “سريعة”. ووفقاً للباحثين، فإن عشرات الملايين من سكان المناطق الساحلية في البلاد قد يجدون منازلهم تحت مستوى سطح البحر بحلول عام 2120 بسبب هبوط الأرض وارتفاع منسوب مياه البحر.

مدن صينية عملاقة تغرق والملايين مهددون

وجد الباحثون أن 16% من المساحة الممسوحة للمدن الصينية الكبرى تغرق “بسرعة” – أي بمعدل يتجاوز 10 مليمترات سنوياً. كما أن 45% من المساحة تغرق بوتيرة “معتدلة”، أي بمعدل يزيد عن 3 مليمترات سنوياً. ومن بين المدن المتأثرة العاصمة بكين ومراكز إقليمية مثل فوتشو وهيفي وشيآن.

وحذرت الدراسة من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى انخفاض ربع الأراضي الساحلية في الصين تحت مستوى سطح البحر خلال عقود قليلة، مما يشكل “تهديدات خطيرة” لمئات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون على الساحل.

مدن صينية عملاقة تغرق والملايين مهددون

وقال الباحثون إن استخراج المياه الجوفية المفرط هو أحد الأسباب الرئيسية لهبوط الأراضي الحاد في المدن حول العالم. لكن بعض المدن، مثل طوكيو وشنغهاي، نجحت في الحد من الغرق من خلال سن قوانين وأنظمة بيئية.

ومع غرق المدن، فإن مستويات سطح البحر العالمية ترتفع أيضاً بسبب تأثيرات تغير المناخ. ويتوقع الباحثون أن يؤدي هذا التأثير المزدوج إلى انخفاض 22-26% من الأراضي الساحلية الصينية تحت مستوى سطح البحر بحلول عام 2120. واقترحوا أنظمة السدود كوسيلة فعالة من حيث التكلفة لمنع الغمر مع انخفاض ارتفاعات المدن.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...