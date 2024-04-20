مدن صينية عملاقة تغرق والملايين مهددون

تشير دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة “ساينس” إلى أن نصف المدن الرئيسية في الصين تعاني من الغرق، وبعضها بوتيرة “سريعة”. ووفقاً للباحثين، فإن عشرات الملايين من سكان المناطق الساحلية في البلاد قد يجدون منازلهم تحت مستوى سطح البحر بحلول عام 2120 بسبب هبوط الأرض وارتفاع منسوب مياه البحر.

وجد الباحثون أن 16% من المساحة الممسوحة للمدن الصينية الكبرى تغرق “بسرعة” – أي بمعدل يتجاوز 10 مليمترات سنوياً. كما أن 45% من المساحة تغرق بوتيرة “معتدلة”، أي بمعدل يزيد عن 3 مليمترات سنوياً. ومن بين المدن المتأثرة العاصمة بكين ومراكز إقليمية مثل فوتشو وهيفي وشيآن.

وحذرت الدراسة من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى انخفاض ربع الأراضي الساحلية في الصين تحت مستوى سطح البحر خلال عقود قليلة، مما يشكل “تهديدات خطيرة” لمئات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون على الساحل.

وقال الباحثون إن استخراج المياه الجوفية المفرط هو أحد الأسباب الرئيسية لهبوط الأراضي الحاد في المدن حول العالم. لكن بعض المدن، مثل طوكيو وشنغهاي، نجحت في الحد من الغرق من خلال سن قوانين وأنظمة بيئية.

ومع غرق المدن، فإن مستويات سطح البحر العالمية ترتفع أيضاً بسبب تأثيرات تغير المناخ. ويتوقع الباحثون أن يؤدي هذا التأثير المزدوج إلى انخفاض 22-26% من الأراضي الساحلية الصينية تحت مستوى سطح البحر بحلول عام 2120. واقترحوا أنظمة السدود كوسيلة فعالة من حيث التكلفة لمنع الغمر مع انخفاض ارتفاعات المدن.