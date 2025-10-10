كيف تعلم وزير سعودي اللغة الصينية؟

تناول تقرير اليوم الجمعة قصة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق الدكتور محمد إبراهيم السويل وكيفية تعلمه اللغة الصينية التي تعتبر من أصعب اللغات تعلماً في العالم.

وقال الدكتور محمد السويل في مقابلة مع قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية إنه تعلم اللغة الصينية حين كان عمره 54 عاماً حين كان يعمل في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.

وفي أكثر من مرة، فاجأ الدكتور محمد السويل الحضور خلال منتديات أقيمت في الصين التي تجمعها والسعودية علاقات استراتيجية وهو يتحدث باللغة الصينية.

كيف تعلم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق د. محمد السويل اللغة الصينية بعمر 54 عاما؟

كم هو محمد السويل؟

شغل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق الدكتور محمد بن إبراهيم السويل منصب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية في المملكة العربية السعودية بمرتبة وزير في العام 2007، كما عمل في الفترة من 2003 حتى 2007 محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي الفترة 1990 إلى 2003 في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كنائب للرئيس لمعاهد البحوث.

والتحق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن منذ عام 1979 إلى 1990، وعمل في الجامعة عميداً لكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، وشارك كعضو في مجلس إدارات مؤسسات وشركات منها مجلس إدارة أرامكو السعودية منذ 2001، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية، وعضو في المجلس الأعلى للبترول والثروة المعدنية والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة، وهو عضو في اللجنة الاستشارية العالمية لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وعضو في مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة ورئيس مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لجائزة لمخترعين والموهوبين.

منح السويل ميدالية الاستحقاق من الدرجة الأولى في 1985 وجائزة أحسن مدرس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 1989، وجائزة الشرق الأوسط للشخصيات التنفيذية في 2007.

درّس السويل عدداً من المواد في علوم الحاسب الآلي ورياضيات الحاسب وأمن المعلومات في جامعتي الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود، وله عدد من البحوث المنشورة في مجلات ومؤتمرات متخصصة، وتغطي اهتماماته البحثية رياضيات الحاسب الآلي ونظرية التعقيد الحسابي والخوارزميات وعلم التعمية.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق د. محمد السويل: مسيرتي في التعليم طويلة وما تزال قريبة إلى قلبي، وانتقالي إلى وزارة الاتصالات شكل خطوة كبيرة بعد كل سنوات عملي في البيئة الأكاديمية