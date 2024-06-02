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انتكاسة طبية.. إزالة كلية خنزير من جسد امرأة بعد شهر ونصف من زراعتها

في تطور جديد لعمليات زرع الأعضاء، خضعت امرأة تدعى ليزا بيسانو لعملية زرع كلية من خنزير معدل وراثيًا، لكنها واجهت انتكاسة بعد 47 يومًا فقط، مما اضطر الأطباء لإزالة العضو الذي كان يتدهور تدريجيًا.

فريق التحرير by فريق التحرير

وبحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية التي نشرت عن الحالة، أشارت إلى أن بيسانو كانت ثاني شخص يتلقى كلية من خنزير في محاولة لعلاج مرضى الكلى الذين يعانون من نقص حاد في المتبرعين بالأعضاء.

وأوضحت الشبكة، أن كانت حالة قلب بيسانو وكليتيها متدهورة عندما قام الأطباء في أبريل بإجراء لها أكبر عمليتين جراحيتين، حيث قاموا بزرع مضخة ميكانيكية لإبقاء قلبها ينبض ثم زراعة كلية الخنزير.

انتكاسة طبية.. إزالة كلية خنزير من جسد امرأة بعد شهر ونصف من زراعتها

وأعلنت NYU Langone Health “جامعة نيويورك لانغون الصحية”، عن استقرار حالة بيسانو بعد خضوعها لعملية إزالة الكلية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت بيسانو قد بدأت بالتعافي بشكل جيد بعد عملية زرع الكلية، ولكنها واجهت تحديات صحية معقدة، وفقًا للدكتور روبرت مونتغمري الذي قاد عملية الزرع.

وأوضح مونتغمري أن انخفاض ضغط دم المريضة بشكل كبير عدة مرات أثر سلبًا على تدفق الدم إلى الكلية، مما أدى في النهاية إلى فقدان الكلية لوظيفتها.

تلقت بيسانو الزرع في أبريل الماضي، وكانت قد صرحت لوكالة “أسوشيتد برس” بأنها تدرك أن العملية قد لا تنجح، لكنها قررت اغتنام الفرصة على أمل أن تساعد تجربتها الآخرين في المستقبل.

انتكاسة طبية.. إزالة كلية خنزير من جسد امرأة بعد شهر ونصف من زراعتها

وكان أول مريض تلقى كلية من خنزير، ريتشارد “ريك” سليمان، قد توفي في أوائل مايو عن عمر 62 عامًا، بعد شهرين من العملية. وأكد الأطباء أن وفاة سليمان لم تكن نتيجة لعملية زرع الأعضاء التجريبية.

تسعى شركات التكنولوجيا الحيوية إلى تعديل جينات الخنازير وراثيًا لجعل أعضائها ملائمة لجسم الإنسان وتقليل احتمالية رفضها من قبل جهاز المناعة البشري، في محاولة لمواجهة أزمة نقص المتبرعين بالأعضاء.

وتعتزم جامعة نيويورك لانغون الصحية توسيع دراساتها حول الكلية المستخرجة لفهم تفاعل الأعضاء المزروعة بشكل أفضل داخل جسم الإنسان.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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