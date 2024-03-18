متوسط ​​عمر المواطن الأوروبي يرتفع إلى 80.6 سنة

في عام 2022، بلغ متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة في الاتحاد الأوروبي 80.6 سنة، بزيادة 0.5 سنة عن عام 2021.

وعلى مدار عقدين، منذ عام 2002، تم تسجيل أعلى قيمة في عام 2019 عندما وصل متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة إلى 81.3 سنة (بزيادة 3.7 سنة مقارنة بعام 2002).

ومع ذلك، بعد تفشي جائحة كوفيد-19، انخفض هذا المؤشر إلى 80.4 في عام 2020 وإلى 80.1 سنة في عام 2021.

وفي عام 2022، ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة في الاتحاد الأوروبي لكنه لم يصل إلى قيمة عام 2019، وفقا لبيانات حديثة نشرتها “يوروستات”.

أعلى متوسط ​​عمر متوقع

جاءت منطقة كومونيداد دي مدريد الإسباني كأعلى متوسط ​​عمر متوقع عند الولادة عند (85.2 عام)، تليها مقاطعة أوتونوما دي ترينتو في إيطاليا (84.4 عام)، وإيل دو فرانس في فرنسا (84.1 عام)، وستوكهولم في السويد (84.1 عام) وComunidad Foral de Navarra في إسبانيا (83.9 سنة).

من ناحية أخرى، من بين مناطق الاتحاد الأوروبي الخمس التي لديها أدنى متوسط ​​عمر متوقع عند الولادة، كانت 4 مناطق في بلغاريا: سيفيروزابادن (72.3 سنة)، سيفيرين تسينترالين (73.2 سنة)، يوغويزتوشن (73.7 سنة)، سيفيرويزتوشن (74.1 سنة)؛ وواحد في المجر، Észak-Magyarország (74.1 سنة).

ماذا عن أعمار النساء؟

بالنسبة للنساء في الاتحاد الأوروبي، بلغ متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة 83.3 سنة في عام 2022 (بزيادة بنسبة 0.4 مقارنة بعام 2021 ولكن بانخفاض بنسبة -0.7 مقارنة بعام 2019) وللرجال عند 77.9 سنة (زيادة قدرها 0.7 سنة مقارنة بعام 2021 ولكن بانخفاض -0.6). بانخفاض مقارنة بعام 2019).

في عام 2022، كان متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة للنساء في الاتحاد الأوروبي أطول بمقدار 5.4 سنوات من متوسط ​​العمر المتوقع للرجال، مع وجود اختلافات بين دول الاتحاد الأوروبي. وفي لاتفيا، كان من المتوقع أن تعيش النساء 10 سنوات أطول من الرجال، تليها إستونيا وليتوانيا (كلاهما 8.7 سنوات).

وكانت أصغر الفجوات بين الجنسين في هولندا (2.9 سنة)، وأيرلندا (3.3 سنة)، والسويد (3.4 سنة).