صحيفة، الصين أصبحت قوة علمية عظمى

ذكرت صحيفة الإيكونوميست أن الصين أصبحت قوة علمية عظمى، من علم الأحياء النباتية إلى فيزياء الموصلات الفائقة، تقف البلاد في طليعة التقدم العلمي على الصعيد العالمي.

تنتج الأكاديمية الصينية للعلوم – أكبر منظمة بحثية في العالم – والمؤسسات في جميع أنحاء الصين كمية هائلة من الأبحاث في مجال بيولوجيا المحاصيل الغذائية. في السنوات القليلة الماضية اكتشف العلماء الصينيون جينًا يعمل عند إزالته على زيادة طول ووزن حبات القمح، وجينًا آخر يعمل على تحسين قدرة المحاصيل مثل الذرة الرفيعة والدخن على النمو في التربة المالحة، وجينًا آخر يمكنه زيادة إنتاج الذرة بنحو 10%. في خريف العام الماضي، أكمل المزارعون في قويتشو الحصاد الثاني للأرز العملاق المعدل وراثيًا والذي طوره علماء في أكاديمية العلوم الصينية.

أما مبررات اعتبار الصين القوة العلمية الأولى في العالم، فمن ضمنها أن الصين تجاوزت الآن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأكمله في عدد الأبحاث العلمية ذات التأثير العالي التي تنتجها كل عام، بما في ذلك في مؤشر نيتشر الذي يكاد يكون من المستحيل التلاعب به، فهو قاعدة بيانات مؤشر نيتشر ترصد المؤسسات والدول/الأقاليم ومخرجاتها العلمية منذ طرحه في نوفمبر 2014.

وهناك الآن ست جامعات أو مؤسسات صينية ضمن العشرة الأوائل في العالم [وفقًا لتصنيف لايدن]، وسبعة وفقًا لمؤشر نيتشر” وتم تحقيق ذلك خلال فترة جيل واحد.

عند النظر إلى التخصصات، تتصدر الصين 8 من بين 14 تخصصًا علميًا رئيسيًا، بما في ذلك الرياضيات والفيزياء.

وفي بعض التخصصات مثل علم المواد أو الكيمياء أو الهندسة، تهيمن الصين تمامًا على التخصص حيث تنشر ما بين 70% إلى 80% من جميع الأوراق البحثية ذات التأثير العالي.

تُدرب الصين عددًا أكبر من العلماء، وعلى سبيل المثال، في عام 2020، منحت الجامعات الصينية عددًا من درجات الهندسة يفوق ما تمنحه الولايات المتحدة بسبع مرات، وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يتخرج من الجامعات الصينية عددًا من خريجي الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا يفوق ما يتخرج في الولايات المتحدة بنحو ضعفي عددهم في الصين.