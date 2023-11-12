“سبيس إكس”: صاروخ “ستارشيب” ينطلق للمرة الثانية في 17 نوفمبر

أعلنت شركة “سبيس إكس” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن انطلاق الرحلة التجريبية الثانية لصارخ “ستار شيب” في 17 نوفمبر.

وانفجر صاروخ “ستارشيب”، في أثناء رحلته الأولى التجريبية بعد نحو ثلاث دقائق من انطلاقه، بسبب الشحنات المحمولة على متنه، وذلك في تاريخ 20 أبريل الماضي.

وقالت “سبيس إكس” يمكن أن تنطلق رحلة اختبار “ستار شيب” التالية في وقت مبكر من 17 نوفمبر، بشرط الحصول على الموافقة التنظيمية من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) وغيرها من الوكالات.

وستكون عملية الإطلاق المحتملة من موقع اختبار” ستار بيس” التابع لشركة “سبيس إكس” في شاطئ بوكا شيكا بالقرب من” براونزفيلا”، تكساس، بمثابة ثاني رحلة اختبار للشركة من فئة المدارات ومعزز Super Heavy – أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق.

وكتبت “سبيس إكس” على منصة أكس، في وقت متأخر من يوم الجمعة 10 نوفمبر إنها ستعد” ستار شيب” للإطلاق في وقت مبكر من 17 نوفمبر، بشرط الحصول على الموافقة التنظيمية النهائية.

Starship preparing to launch as early as November 17, pending final regulatory approval → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/qRKv9ugWsR — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2023

وكتب الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك أن موعد إطلاق الصاروخ هذا الشهر يتوقف على موافقة الحكومة على رحلة الاختبار.

مواصفات “ستارشيب” من سبيس إكس

مصدر الصورة: موقع سبيس إكس

“ستار شيب” هو أطول وأقوى صاروخ في العالم.

يبلغ ارتفاعه ما يقرب من 400 قدم (121 مترًا)

قدرة رفع تبلغ 165 طنًا (150 طنًا متريًا)

مصمم ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام بالكامل.

تهدف الشركة إلى استخدامه كصاروخ حامل ثقيل للعمل، وكذلك للبعثات الفضائية العميقة، وقد باعت بالفعل رحلات حول القمر للسياح الفضائيين.

وتخطط ناسا أيضًا لاستخدام صاروخ “ستارشيب” للهبوط على القمر، بحسب موقع الشركة.

فشل المحاولة الأولى

مصدر الصورة: موقع سبيس إكس

وأطلقت “سبيس أكس” أول رحلة اختبار كاملة لـ “ستارشيب” في 20 أبريل، لكن الصاروخ عانى فشل في فصل المرحلة، وفقدان العديد من محركات Raptor الثلاثة والثلاثين في المرحلة الأولى وغيرها من المشكلات. نتيجة لذلك، قامت” سبيس أكس” عمدًا بتفجير الصاروخ فوق خليج المكسيك بعد دقائق قليلة من الإطلاق.

بالنسبة إلى رحلة الاختبار القادمة، قامت الشركة بتعديل عملية فصل المرحلة لاستخدام عملية مرحلة ساخنة جديدة حيث ستطلق المرحلة العليا محركاتها بينما لا تزال متصلة بمرحلتها الأولى Super Heavy. طور مهندسو الشركة نظام تهوية جديد لهذه العملية أيضًا.

من المحتمل أن تتبع الرحلة الثانية نفس خطة الاختبار الأول، حيث تطلق الشركة الصاروخ قبالة سواحل هاواي لاختبار تقنيات العودة إلى الغلاف الجوي والهبوط، بينما يهبط معزز Super Heavy في خليج المكسيك.

وقالت الشركة إنها استفادت من فشل التجربة الأولى، ولذلك قامت بعدة ترقيات لكل من المركبة والبنية التحتية الأرضية لتحسين احتمالية النجاح في الرحلات المستقبلية.

وستقدم رحلة الاختبار الثانية نظام فصل مرحلة ساخنة ونظام Thrust Vector Control (TVC) إلكتروني جديد لمحركات Super Heavy Raptor، بالإضافة إلى التعزيزات على أساس المنصة وواقٍ اللهب من الفولاذ المبرد بالماء، والعديد من التحسينات الأخرى.