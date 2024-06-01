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رجل يكتشف وحشا من عصور ما قبل التاريخ قبالة سواحل فلوريدا

اكتشف رجل من فلوريدا بقايا وحش من عصور ما قبل التاريخ يمكن أن يكون عمره 10 ملايين سنة، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

فريق التحرير by فريق التحرير

كان أليكس لوندبيرج، 29 عاما، يغوص بالقرب من شاطئ فينسيا عندما عثر على ناب حيوان “ماستودون” يبلغ طوله 4 أقدام من عمق 25 قدما تحت سطح البحر.

ما هو حيوان “ماستودون”؟

رجل يكتشف وحشا من عصور ما قبل التاريخ قبالة سواحل فلوريدا

وقال لوندبرج إن الناب تبين أنه من حيوان “ماستودون” الذي يشبه إلى حد كبير حيوان الماموث، الذي عاش قبل 10 ملايين سنة.

وتحقق خبير في متحف العلوم والطبيعة في برادنتون من هذا الاكتشاف الذي يعتبر “نادرا للغاية” لأنه لا يوجد عادة في المنطقة سوى أسنان سمك القرش التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ والقطع المكسورة من أنياب الماموث.

يحتاج لوندبيرج إلى تقديم النتائج التي توصل إليها إلى متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي لتحديد ما إذا كانت لها أي قيمة علمية.

ما هو ثمن ناب حيوان “ماستودون”؟

رجل يكتشف وحشا من عصور ما قبل التاريخ قبالة سواحل فلوريدا

تم بيع أنياب “ماستودون” التي يبلغ طولها بضع بوصات فقط بسعر يتراوح بين 20 إلى 350 دولارا، لكن لوندبيرج توقع أن قيمة الناب الذي عثر عليه ويبلغ وزنه 60 رطلا تبلغ حوالي 5000 دولار.

وقدر الخبراء عمر الناب بين 10000 و500000 سنة بناء على الحفريات الأخرى التي تم استخراجها من تلك المنطقة.

حيوان “ماستودون” هو أحد أقارب الفيلة الحديثة المنقرضة التي كانت منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية حتى حوالي 10000 سنة مضت.

تعد حفريات “ماستودون” بما في ذلك الأنياب والعظام والجماجم شائعة في 4 ولايات فقط في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إنديانا وكولورادو وكاليفورنيا ونيويورك، مما يجعل ظهورها في فلوريدا غير عادي.

لا يوجد سوى حوالي 12 هيكلا عظميا كاملا لحيوان “ماستودون” تم العثور عليها في فلوريدا، مقارنة بأكثر من 140 هيكلا عظميا في ولاية نيويورك وحدها.

يحتاج لوندبيرج إلى مشاركة النتائج التي توصل إليها مع متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي، وسيقرر المتحف ما إذا كان الناب ذا أهمية علمية أو ما إذا كان يمكنه الاحتفاظ به.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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