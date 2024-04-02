“ديزني لاند للعلماء”.. سفينة في مهمة متعثرة

عندما تم إطلاق السفينة “نويينا” (RSV Nuyina)، لأول مرة في عام 2021، تم وصف السفينة الحديثة بأنها “ديزني لاند للعلماء“.

ومع ذلك، فإن المراجعة الداخلية التي رفضت الحكومة الفيدرالية الأسترالية في البداية نشرها، أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت كاسحة الجليد الوحيدة في أستراليا، والتي يطلق عليها “ديزني لاند للعلماء”، تستوفي قدراتها البحثية.

مهام “ديزني لاند للعلماء” العلمية

“بخلاف مهمتها المتمثلة في نقل البضائع، والوقود، والأفراد، إلى محطات القطب الجنوبي، فمن المفترض أن توفر سفينة “ديزني لاند للعلماء”، التي تبلغ قيمتها 528 مليون دولار 60 يومًا سنويًا من رحلات العلوم البحرية المخصصة.”، وفق موقع إيه بي سي نيوز أستراليا.

ولكن على الرغم من استكمال السفينة، مهام إعادة الإمداد المتعددة منذ دخولها الخدمة، بالإضافة إلى عملية الإنقاذ، لم تقم “نويينا” بعد برحلة استكشافية واحدة تركز فقط على العلوم البحرية.

في العام الماضي، تم إلغاء رحلة علمية مقررة مسبقًا إلى منطقة الجليد الهامشية بسبب التأخير الناجم عن مشاكل ميكانيكية على متن السفينة.

وهذا يعني أن الرحلة الأولى التي تركز على الأبحاث لن تتم حتى أوائل عام 2025، عندما يشارك العلماء في حملة بحرية في نهر دينمان الجليدي.

ندرة رحلات سفينة “ديزني لاند للعلماء” العلمية حتى الآن

إن ندرة الرحلات العلمية حتى الآن هي إحدى القضايا العديدة التي أثيرت في تقرير رفضت وزارة البيئة الفيدرالية الأسترالية نشره، والذي تم تصنيفه على أنه “حساسا”.

وقال التقرير الذي أعدته وزارة المالية الأسترالية في فبراير، إن اعتماد أستراليا على كاسحة جليد واحدة لتلبية الطلبات المتعددة يترك بعض قدرات السفينة غير مستغلة بشكل كافٍ.

ووفقا للتقرير، كان من المقرر إجراء مناقشات مع الحكومة بشأن “مدى ملاءمة نموذج تشغيل سفينة واحدة للرحلات الاستكشافية العلمية في القطب الجنوبي.

“بالنظر إلى أن العلوم في القطب الجنوبي هي فائدة مهمة سعت إليها الحكومة الأسترالية من خلال الاستثمار في RSV Nuyina، فقد تكون هناك حاجة للنظر فيما إذا كان نموذج السفينة الواحدة سيحقق كل ما هو مطلوب من الحكومة في برنامج القطب الجنوبي الأسترالي”، وفقا للتقرير.

ولا يتضمن التقرير تعليقات حول ما إذا كان ينبغي النظر في إنشاء سفينة ثانية للتغلب على الطلبات المتنافسة.

تحديات استخدام “ديزني لاند للعلماء” في الرحلات العلمية

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الشركة الخاصة المتعاقدة لتشغيل السفينة، سيركو، قد تواجه زيادة في تكاليف الطاقم، وأن قسم القطب الجنوبي الأسترالي قد يجد نفسه بدون مشغل للسفينة.

ولفت التقرير أيضًا إلى “فجوات في البنية التحتية” في هوبارت، وفي محطات القطب الجنوبي والتي أثرت على كفاءة وفعالية استخدام قدرات السفينة.

وتتعلق إحدى الفجوات بالرصيف الذي ترسو فيه سفينة نويينا في منطقة ماكواري بوينت في هوبارت، والتي تحتاج إلى ترقية كبيرة.

مشكلة التزود بالوقود

هناك مشكلة أخرى وهي أن السفينة غير قادرة على التزود بالوقود في هوبارت لأنه، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، لم يتم منحها الإذن بالسفر تحت جسر تسمان للوصول إلى مستودع وقود قريب.

وهذا يعني أن نويينا يجب أن تسافر أكثر من 600 كيلومتر إلى بورني في شمال غرب تسمانيا للتزود بالوقود، مما يضيف ما يقرب من مليون دولار إلى فاتورة الوقود السنوية لـ AAD “قسم القطب الجنوبي الأسترالي”.

أشارت المراجعة أيضًا إلى أن نويينا “لم تكن مصممة بشكل جيد لدعم وإعادة إمداد جزيرة ماكواري”، حيث يوجد لدى AAD محطة أبحاث.

وقال متحدث باسم قسم القطب الجنوبي الأسترالي إن نويينا كانت واحدة من أكثر كاسحات الجليد العلمية تعقيدًا في العالم، وأنها ستخدم مصالح أستراليا على مدى العقود الثلاثة المقبلة.

وأضاف: “لقد ساعدت نويينا أيضًا الأنشطة العلمية الهامة لبرنامج القطب الجنوبي الأسترالي، بما في ذلك رسم خرائط قاع البحر، ومسح العوالق في المحيط الجنوبي، ونشر أجهزة مراقبة الحيتان والكريل ودعم حملة دينمان الأرضية.”