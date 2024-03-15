باحثون ينجحون في تطوير تقنية لإزالة جزيئات البلاستيك من المياه

في تطور علمي مثير، نجح فريق من الباحثين في جامعة ووترلو في تطوير تقنية جديدة لإنتاج الكربون المنشط من نفايات البلاستيك الحراري غير القابل لإعادة التدوير، واستخدامه في معالجة مياه الصرف الصحي الملوثة بالجسيمات البلاستيكية النانوية. وتأتي هذه التقنية المبتكرة كحل واعد لمواجهة تحديين بيئيين رئيسيين في آن واحد: التخلص من نفايات البلاستيك الحراري وتلوث المياه بالجسيمات البلاستيكية النانوية.

يعد تلوث المياه بالجسيمات البلاستيكية النانوية مصدر قلق متزايد بسبب انتشار الحطام البلاستيكي في مجاري مياه الصرف الصحي وتفككه إلى جزيئات صغيرة تصل إلى حجم النانو. وقد أظهرت الدراسات أن هذه الجسيمات الدقيقة يمكن أن تتسرب من محطات معالجة مياه الصرف الصحي التقليدية، مما يؤدي إلى تلوث المياه السطحية ومصادر مياه الشرب. كما أنها تشكل خطرًا على صحة الإنسان والحياة البحرية بسبب قدرتها على اختراق الأغشية الخلوية والتراكم في الكائنات الحية.

في هذه الدراسة، استخدم الباحثون نوعًا خاصًا من الفحم يسمى “الكربون المنشط” والذي تم إنتاجه من نفايات البلاستيك الحراري الغير قابل لإعادة التدوير. هذا الكربون المنشط يمكنه تنقية المياه من الجسيمات البلاستيكية الصغيرة جدًا التي تسمى “الجسيمات النانوية” بتكلفة منخفضة.

المصدر المجلة العلمية “ساينس دايركت”

تم تحضير هذا الكربون المنشط باستخدام مادة كيميائية تسمى هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH)، والتي أثبتت فعاليتها مقارنةً بمواد أخرى مثل كربونات البوتاسيوم (K₂CO₃) وخلات البوتاسيوم (KOAc).

أظهر الكربون المنشط الناتج مساحة سطح كبيرة تصل إلى 1705 متر مربع لكل جرام، مما يعني أنه يمكنه امتصاص كمية كبيرة من الجسيمات النانوية. واستطاع هذا الكربون المنشط امتصاص جسيمات نانوية من البلاستيك بكفاءة عالية، حيث تمكن من استعادة 94% من الجسيمات النانوية الموجودة في الماء. هذه النتائج تشير إلى أن الكربون المنشط المنتج في هذه الدراسة يمكنه تنقية المياه من الجسيمات البلاستيكية النانوية بشكل أفضل من الكربون المنشط التجاري المتوفر في الأسواق.

ومع استمرار تصاعد مشكلة النفايات البلاستيكية وتلوث المياه، تبرز الحاجة الملحة لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة. وتعد هذه التقنية الجديدة خطوة واعدة في هذا الاتجاه، حيث تسلط الضوء على أهمية البحث العلمي والابتكار في معالجة التحديات البيئية الملحة. ومن المتوقع أن تفتح هذه الدراسة الباب أمام المزيد من الأبحاث والتطوير في هذا المجال، بهدف تحسين كفاءة التقنية وتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل مجموعة واسعة من البيئات المائية.

وقد تم نشر نتائج الدراسة في المجلة العلمية “ساينس دايركت” وهي متاحة للوصول العام عبر الرابط التالي: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383586623016635