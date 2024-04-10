رحيل بيتر هيغز.. الفيزيائي الذي كشف أسرار الكون

توفي بيتر هيغز، الفيزيائي البريطاني الحائز على جائزة نوبل عام 2013 لاكتشافه قبل عقود من الزمن آلية نظرية لتفسير أصل الكتلة في الكون، عن عمر يناهز الـ 94 عامًا.

توفي العالم البريطاني، بيتر هيغز، في 8 أبريل في منزله، وفقا لجامعة إدنبره، حيث كان أستاذا فخريا.

وقال بيتر ماثيسون، مدير الجامعة، إن هيغز ” كان شخصًا رائعًا، عالمًا موهوبًا حقًا، وقد أثرت رؤيته وخياله معرفتنا بالعالم الذي يحيط بنا”.

بيتر هيغز يتقاسم نوبل مع البلجيكي فرانسوا إنغليرت

تقاسم العالم بيتر هيغز جائزة نوبل مع الفيزيائي البلجيكي فرانسوا إنغليرت لاقتراحه وجود ما أصبح يعرف باسم جسيم بوزون هيغز، والمجال غير المرئي في الفضاء الذي يعطي كتلة للمادة.

وتم الإعلان عن اكتشاف الجسيم العنصري في عام 2012 من قبل هيئة الأبحاث النووية الأوروبية “CERN”، بعد اكتشاف البوزون في مصادم الهدرونات الكبير، وهو مختبر تحت الأرض بالقرب من جنيف يقوم بتحطيم البروتونات معًا بسرعة الضوء تقريبًا، ويسجل البيانات حول تفاعلها.

وقد أيد هذا الاكتشاف أفكار العالم بيتر هيغز، التي نُشرت قبل نصف قرن تقريبًا، عندما تم رفضها في مجلة رسائل الفيزياء باعتبارها “لا علاقة لها بشكل واضح بالفيزياء”.

أدى عمله، إلى جانب التنبؤات المماثلة التي قدمها إنغليرت، وزميله روبرت بروت، بشكل مستقل، إلى واحدة من أهم النتائج العلمية في القرن الماضي. إن “جسيم الإله”، وهو المصطلح المستخدم في كتاب الفيزيائي الأمريكي ليون ليدرمان الذي يحمل نفس الاسم لوصف الصفات الإبداعية لمجال البوزون، قد يقدم نظرة ثاقبة للمادة المظلمة والطاقة المظلمة، التي تشكل حوالي 96٪ من الكون، وتظل لغزا في علماء الكونيات.

جسيم بوزون هيغز

جسيم بوزون هيغز، الذي يضمحل على الفور تقريبًا، أكمل النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات الذي يشرح كيفية تماسك المادة معًا، لأنه بدون الكتلة، ستطير الجسيمات إلى الفضاء، ولا يمكن لأي شيء أن يتشكل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في وقت إعلان فوزه بنوبل، ديفيد كاميرون، بعد الإعلان عن جائزة نوبل لهيغز: “إن هذا الإنجاز الرائع هو تقدير مستحق لحياة بيتر هيغز المتفانية في البحث وشغفه بالعلم”.

تم تأكيد وجود البوزون من خلال عمل آلاف العلماء في فرق تجربة أطلس وCMS المتنافسة في CERN.

ولقد تضمنت جعل الجزيئات تتصادم في نفق دائري فائق المغناطيسية بطول 27 كيلومترًا (17 ميلًا) لإعادة خلق الظروف بعد الانفجار الكبير قبل حوالي 13.7 مليار سنة.

وتبلغ تكلفة المشروع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.

إنها “على الأرجح أكبر آلة صنعها البشر وأكثرها تعقيدًا على الإطلاق”، وفقًا لمؤسسة نوبل.

بيتر هيغز.. رجل متواضع

ذرف العالم بيتر هيغز، دمعة عندما انفجر علماء CERN بالتصفيق في مؤتمر صحفي كشف عن اكتشافهم في 4 يوليو 2012، وكان والد بوزون هيغز متواضعا في دائرة الضوء كما يوحي أسلوب حياته البسيط، كان يعيش في شقة صغيرة في إدنبره، ولم يكن لديهم تلفزيون ويستخدمون وسائل النقل العام، وفقًا لصحيفة التلغراف البريطانية.

وقال هيغز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: إن الفضل في التنبؤ بآلية تكوين الكتلة يعود إلى 6 فيزيائيين ساهموا بثلاث أوراق بحثية حول هذا الموضوع في عام 1964: إنغليرت وبروت، اللذين كتبا المقال الأول، ثم هيغز، ثم جيرالد جورالنيك، وكارل هاجن، وتوم كيبل.

اختارت مؤسسة نوبل، التي تسمح لثلاثة أشخاص بالحصول على الجائزة وليس لأي منهم بعد الوفاة، هيغز، وإنغليرت كفائزين.

المولد والتعليم والزواج

ولد بيتر وير هيغز، في نيوكاسل أبون تاين في شمال شرق إنجلترا في 29 مايو 1929، لأب إنجليزي وأم اسكتلندية.

وكان والده مهندس صوت في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وعاش بعيدًا عن العائلة طوال معظم فترة طفولة هيغز.

عاش هيغز، الذي كان يعاني من الربو، وتلقى تعليمه جزئيًا في المنزل على يد والدته، في برمنغهام وبريستول، حيث التحق بمدرسة كوثام النحوية حتى عام 1946 وطور اهتمامًا بعمل الفيزيائي بول ديراك.

وتخرج بمرتبة الشرف الأولى في الفيزياء من كلية كينغز بجامعة لندن عام 1950، وحصل على درجتي الماجستير، والدكتوراه في الاهتزازات الجزيئية.

حصل هيغز على زمالات بحثية في إدنبرة، ولندن قبل أن يصبح محاضرًا في الفيزياء الرياضية في جامعة إدنبرة عام 1960.

وقد كتب بحثه الرائد بعد تطوير النظرية أثناء سيره في التلال المحيطة بإدنبرة.

وتزوج هيغز، من عالمة اللغويات الأمريكية جودي ويليامسون، التي التقى بها في اجتماع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في إدنبرة.

وكان للزوجين ولدان، كريستوفر وجوناثان، قبل طلاقهما في أوائل السبعينيات.

تطبيق نظرية المجال الكمي

وانضم إلى هيغز الفيزيائيون الخمسة الآخرون الذين لديهم وجهات نظر مماثلة حول تطبيق نظرية المجال الكمي، التي كانت تعتبر قديمة في الفيزياء في ذلك الوقت، في سعيهم لحل مشكلة كتلة الجسيمات.

في عام 1980، أصبح هيغز أستاذًا للفيزياء النظرية في الجامعة، وهو المنصب الذي شغله لمدة 16 عامًا.

وفاز هيغز، وبروت وإنغليرت في عام 2010 بجائزة جي جي ساكوراي لفيزياء الجسيمات النظرية من الجمعية الفيزيائية الأمريكية في عام 2010، إلى جانب العلماء الخمسة الآخرين الذين ساهموا في العمل على آلية هيغز.

وقال هيغز بعد فوزه بجائزة نوبل: “من الجميل جدًا أن تكون على حق أحيانًا”.

كان بوزون هيغز موضوع “حمى الجسيمات”، وهو فيلم وثائقي تابع علماء CERN على الطريق إلى اكتشافهم الرائد.