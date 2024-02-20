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أفضل مراكز العلوم والتكنولوجيا في العالم.. هيمنة شرق آسيا

في عام 2023، شهد العالم موجة أخرى من الابتكار العلمي والتكنولوجي، بدءًا من تقديم أول حبوب منع الحمل التي لا تستلزم وصفة طبية في الولايات المتحدة إلى النمو المذهل لـChatGPT والذكاء الاصطناعي.

فريق التحرير by فريق التحرير

وفقا لمؤشر الابتكار العالمي 2023، تقود العشرات من مراكز العلوم والتكنولوجيا في العالم هذه الابتكارات. ويتم تصنيف المراكز حسب حصتها المجمعة من طلبات براءات الاختراع الدولية والمنشورات العلمية.

هيمنة شرق آسيا على العلوم والتكنولوجيا

تقع أهم خمسة مراكز للعلوم والتكنولوجيا في العالم في شرق آسيا. وشكلت مجموعة طوكيو ويوكوهاما الأعلى تصنيفا ما يزيد قليلا عن 10% من جميع طلبات براءات الاختراع بين عامي 2018 و2022.

تعد المجموعة الأمريكية الأولى في القائمة، منطقة خليج سان فرانسيسكو، موطنا لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل Adobe وeBay وGoogle وPayPal.

أفضل مراكز العلوم والتكنولوجيا في العالم.. هيمنة شرق آسيا

تعد منطقة خليج سان فرانسيسكو، إلى جانب كامبريدج في المملكة المتحدة، واحدة من أكثر التجمعات كثافة في العلوم والتكنولوجيا مقارنة بالكثافة السكانية الإجمالية.

ولأول مرة، تصدرت الصين قائمة الدول التي لديها أكبر عدد من التجمعات بين أفضل 100 دولة، بإجمالي 24 دولة. تليها الولايات المتحدة بـ21 مجموعة، ثم ألمانيا بتسع مجموعات.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت كل المجموعات الصينية تقريبا في التصنيف مقارنة بالعام الماضي، مع تراجع بكين مركزا واحدا فقط.

وفقا لمؤشر الابتكار العالمي، تتصدر الولايات المتحدة الإنفاق على البحث والتطوير، تليها الصين واليابان وألمانيا وجمهورية كوريا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...