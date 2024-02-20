أفضل مراكز العلوم والتكنولوجيا في العالم.. هيمنة شرق آسيا

وفقا لمؤشر الابتكار العالمي 2023، تقود العشرات من مراكز العلوم والتكنولوجيا في العالم هذه الابتكارات. ويتم تصنيف المراكز حسب حصتها المجمعة من طلبات براءات الاختراع الدولية والمنشورات العلمية.

هيمنة شرق آسيا على العلوم والتكنولوجيا

تقع أهم خمسة مراكز للعلوم والتكنولوجيا في العالم في شرق آسيا. وشكلت مجموعة طوكيو ويوكوهاما الأعلى تصنيفا ما يزيد قليلا عن 10% من جميع طلبات براءات الاختراع بين عامي 2018 و2022.

تعد المجموعة الأمريكية الأولى في القائمة، منطقة خليج سان فرانسيسكو، موطنا لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل Adobe وeBay وGoogle وPayPal.

تعد منطقة خليج سان فرانسيسكو، إلى جانب كامبريدج في المملكة المتحدة، واحدة من أكثر التجمعات كثافة في العلوم والتكنولوجيا مقارنة بالكثافة السكانية الإجمالية.

ولأول مرة، تصدرت الصين قائمة الدول التي لديها أكبر عدد من التجمعات بين أفضل 100 دولة، بإجمالي 24 دولة. تليها الولايات المتحدة بـ21 مجموعة، ثم ألمانيا بتسع مجموعات.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت كل المجموعات الصينية تقريبا في التصنيف مقارنة بالعام الماضي، مع تراجع بكين مركزا واحدا فقط.

وفقا لمؤشر الابتكار العالمي، تتصدر الولايات المتحدة الإنفاق على البحث والتطوير، تليها الصين واليابان وألمانيا وجمهورية كوريا.