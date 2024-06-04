فريق التحرير by فريق التحرير

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الضجيج الأبيض وداعا.. أهلا بالضوضاء الوردية

ما هي علاقة الضجيج الأبيض، والوردي، بالاسترخاء، وجودة النوم، والذاكرة؟.. إليك التفاصيل.

فريق التحرير by فريق التحرير
الضجيج الأبيض وداعا.. أهلا بالضوضاء الوردية
الضجيج الأبيض وداعا.. أهلا بالضوضاء الوردية

ربما لا يعرف الكثيرون أن ألوان الضجيج هي طريقك للحصول على لحظات من الهدوء، لكن أولا: ما هي ألوان الضجيج المتاحة؟ وما الأكثر تأثيرا منها على الأشخاص؟

ما هو الضجيج الأبيض والوردي؟

ويعرف الضجيج الأبيض، بأنه موجات صوتية واسعة النطاق تضم جميع الترددات التي يمكن للإنسان أن يسمعها، فيما يعرف بالغطاء الصوتي أو بطانية الصوت.

والضوضاء التي يخلقها هذا النوع من الأصوات في الخلفية تساعد من يستمع إليها على الاسترخاء، ولكن الآن هناك لون جديد للأصوات أكثر رواجا، وجاذبية هو الوردي، وفق تقرير أسوشيتد برس.

لو جاز تشبيه الضجيج الأبيض، بثبات الجماد حولنا، فإن الوردية أشبه بصوت المطر.

الفرق بين الضجيج الأبيض والوردي

الضجيج الأبيض وداعا.. أهلا بالضوضاء الوردية

في الضجيج الأبيض، تعمل كل الترددات المسموعة بنفس مستوى الصوت، ما يعني وجود ترددات عالية أيضا، أما في حالة الضوضاء الوردية، يكون مستوى الصوت أكثر انخفاضا والترددات أعلى، بما يخلق أصواتا أكثر عمقا تشبه صوت المطر أو تلاطم الأمواج.

وهناك أيضا ضوضاء بنية، وخضراء، تختلف وفقا لنوع التردد، فالبنية أكثر عمقا من الوردية وتشبه الهدير، بينما تحل الضوضاء الخضراء في منطقة وسط بين الأبيض، والوردي.

لكن ما هي فائدتها؟

الضجيج الأبيض وداعا.. أهلا بالضوضاء الوردية

الضوضاء البيضاء، والوردية، تساعد من يعانون اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه على التركيز بشكل أفضل، مع ملاحظة تحسن طفيف في أدائهم للمهام، بحسب التقرير.

وهذه الضوضاء يوفر حافزا للعقل دون منحه أي معلومات، وهو ما ينبهه دون أن يشتت انتباهه، وفق بحث لجامعة أوريغون للصحة والعلوم.

وبإمكان الضجيج الأبيض، والوردي، أيضا المساعدة في علاج طنين الأذن، ويعتقد العلماء أنه يدرب المخ على تجاهل الأزيز عالي النبرة الذي يصاحب الطنين.

ويمكن استخدام الضوضاء الوردية لتحسين جودة النوم، والذاكرة، إذ يركز الباحثون في جامعة نورث وسترن الأمريكية على أن الضجيج الوردي الذي يشبه نبضات قصيرة يشجع الدماغ على إنتاج موجات بطيئة مرتبطة بالنوم العميق، كما تشير بعض الأدلة إلى أن هذه النبضات تحسن الذاكرة.

التعرض لهذه الأصوات يجب أن يكون محدودا

الضجيج الأبيض وداعا.. أهلا بالضوضاء الوردية

رغم أن أنواع الضوضاء المختلفة أثبتت قدرتها على التخلص من عوامل التشتيت، ما زال علينا عدم الاستماع إليها باستمرار.

كما يجب تشغيلها بمستوى صوت منخفض وعلى فترات متقطعة لمنح الأذن قدرا من الراحة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...