هل هكذا سينتهي العالم؟.. الشمس بداية القصة

يحذر العلماء من أن نظامنا الشمسي يمكن أن ينجذب إلى جاذبية نجم قزم أبيض قبل أن يتم سحقه، وتحويله إلى غبار.

نعلم جميعًا أن نهاية العالم ستأتي في نهاية المطاف، ولكن كيف سيبدو هذا بالضبط، وما علاقة الشمس بهذه النهاية؟.

احتمالات ابتلاع الشمس للأرض

في دراسة جديدة، حذر العلماء من أن زوال الأرض قد يكون أكثر عنفاً وفوضوية مما كنا نعتقد.

وأكدوا أن شمسنا المتوسعة سوف تبتلع كوكبنا، وفقا لباحثين من جامعة وارويك.

وفي الوقت نفسه، سيتم سحق الكواكب الأخرى في النظام الشمسي، وتحولها إلى غبار.

ولحسن الحظ، ليس هناك حاجة للذعر حتى الآن، حيث يقول العلماء، إن هذا من المحتمل أن يحدث في حوالي 6 مليارات سنة، وفق تقرير ديلي ميل.

النجوم مثل شمسنا تولد الضوء، والحرارة، عن طريق سحق ذرات الهيدروجين إلى الهيليوم تحت قوى الجاذبية الهائلة، ومع ذلك، تحتوي جميع النجوم على كمية محدودة فقط من الهيدروجين، وعندما تبدأ هذه الكمية في النفاد، فإن القوى التي تحافظ على استقرار النجم تصبح غير متوازنة.

احتراق الشمس والقزم الأبيض

وابتداءً من حوالي 5 مليارات سنة، ستحترق شمسنا عبر الهيدروجين الموجود في قلبها، قبل أن تتضخم إلى الخارج إلى أكثر من 200 مرة حجمها الأصلي عندما تبدأ في حرق الهيليوم في طبقاتها الخارجية.

وبينما تنفجر بعض النجوم الضخمة إلى مستعمرات أعظم عند انهيارها، فإن نجمنا صغير بما يكفي ليموت ببساطة بينما يأكل آخر وقوده النووي.

وعندما يحدث هذا في غضون 6 مليارات سنة تقريبًا، فإنه سيترك وراءه قزمًا أبيض، وهو عبارة بقايا شديدة الكثافة من قلب الشمس، تتوهج بالحرارة المتبقية عندما تبرد ببطء.

ويمتلك النوى النجمية البيضاء قدرة جذبية قوية جدًا، حيث يمكن أن تكون كتلتها مشابهة لكتلة الشمس، ومع ذلك، فإنها لا تتجاوز حجم الأرض.

ابتلاع الأرض قبل مرحلة القزم الأبيض

وأشار البروفيسور بوريس غانسيك من جامعة وارويك: “تحذير مأساوي يقول إن الشمس قد تبتلع الأرض قبل أن تتحول إلى قزم أبيض”.

فريق البحث درس سطوع ثلاثة نجوم قزمة بيضاء مختلفة على مدى 17 عامًا.

عادةً ما يمكن توقع التغيرات في السطوع أو العبور حول معظم النجوم، بسبب حركة الكواكب بشكل منتظم حولها. ومع ذلك، اكتشف الباحثون أن عمليات العبور حول النجوم القزمة البيضاء كانت غير منتظمة وفوضوية للغاية، مما يظهر أن مصير الأجسام المحيطة بهذه النجوم قد يكون مأساويًا وعنيفًا.

وتتمزق الكواكب، والكويكبات، والأقمار، التي تقترب من المركز الكثيف للنجم القزم الأبيض بسبب جاذبيته القوية، وفي النهاية، تتحول هذه الأجسام إلى غبار عندما تتصادم مع بعضها البعض.

ويظل هذا الغبار يدور حول النجم الميت حتى ينتشر في النهاية في الفضاء الخارجي.