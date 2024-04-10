فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inعلومآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدولطقس

هل هكذا سينتهي العالم؟.. الشمس بداية القصة

أكد العلماء أن الشمس سوف تبتلع كواكب المجموعة الشمسية.. لكن متى هذا هو السؤال؟.

فريق التحرير by فريق التحرير
هل هكذا سينتهي العالم؟.. الشمس بداية القصة
هل هكذا سينتهي العالم؟.. الشمس بداية القصة

يحذر العلماء من أن نظامنا الشمسي يمكن أن ينجذب إلى جاذبية نجم قزم أبيض قبل أن يتم سحقه، وتحويله إلى غبار.

نعلم جميعًا أن نهاية العالم ستأتي في نهاية المطاف، ولكن كيف سيبدو هذا بالضبط، وما علاقة الشمس بهذه النهاية؟.

احتمالات ابتلاع الشمس للأرض

هل هكذا سينتهي العالم؟.. الشمس بداية القصة

في دراسة جديدة، حذر العلماء من أن زوال الأرض قد يكون أكثر عنفاً وفوضوية مما كنا نعتقد.

وأكدوا أن شمسنا المتوسعة سوف تبتلع كوكبنا، وفقا لباحثين من جامعة وارويك.

وفي الوقت نفسه، سيتم سحق الكواكب الأخرى في النظام الشمسي، وتحولها إلى غبار.

ولحسن الحظ، ليس هناك حاجة للذعر حتى الآن، حيث يقول العلماء، إن هذا من المحتمل أن يحدث في حوالي 6 مليارات سنة، وفق تقرير ديلي ميل.

النجوم مثل شمسنا تولد الضوء، والحرارة، عن طريق سحق ذرات الهيدروجين إلى الهيليوم تحت قوى الجاذبية الهائلة، ومع ذلك، تحتوي جميع النجوم على كمية محدودة فقط من الهيدروجين، وعندما تبدأ هذه الكمية في النفاد، فإن القوى التي تحافظ على استقرار النجم تصبح غير متوازنة.

احتراق الشمس والقزم الأبيض

هل هكذا سينتهي العالم؟.. الشمس بداية القصة

وابتداءً من حوالي 5 مليارات سنة، ستحترق شمسنا عبر الهيدروجين الموجود في قلبها، قبل أن تتضخم إلى الخارج إلى أكثر من 200 مرة حجمها الأصلي عندما تبدأ في حرق الهيليوم في طبقاتها الخارجية.

وبينما تنفجر بعض النجوم الضخمة إلى مستعمرات أعظم عند انهيارها، فإن نجمنا صغير بما يكفي ليموت ببساطة بينما يأكل آخر وقوده النووي.

وعندما يحدث هذا في غضون 6 مليارات سنة تقريبًا، فإنه سيترك وراءه قزمًا أبيض، وهو عبارة بقايا شديدة الكثافة من قلب الشمس، تتوهج بالحرارة المتبقية عندما تبرد ببطء.

ويمتلك النوى النجمية البيضاء قدرة جذبية قوية جدًا، حيث يمكن أن تكون كتلتها مشابهة لكتلة الشمس، ومع ذلك، فإنها لا تتجاوز حجم الأرض.

ابتلاع الأرض قبل مرحلة القزم الأبيض

هل هكذا سينتهي العالم؟.. الشمس بداية القصة

وأشار البروفيسور بوريس غانسيك من جامعة وارويك: “تحذير مأساوي يقول إن الشمس قد تبتلع الأرض قبل أن تتحول إلى قزم أبيض”.

فريق البحث درس سطوع ثلاثة نجوم قزمة بيضاء مختلفة على مدى 17 عامًا.

عادةً ما يمكن توقع التغيرات في السطوع أو العبور حول معظم النجوم، بسبب حركة الكواكب بشكل منتظم حولها. ومع ذلك، اكتشف الباحثون أن عمليات العبور حول النجوم القزمة البيضاء كانت غير منتظمة وفوضوية للغاية، مما يظهر أن مصير الأجسام المحيطة بهذه النجوم قد يكون مأساويًا وعنيفًا.

وتتمزق الكواكب، والكويكبات، والأقمار، التي تقترب من المركز الكثيف للنجم القزم الأبيض بسبب جاذبيته القوية، وفي النهاية، تتحول هذه الأجسام إلى غبار عندما تتصادم مع بعضها البعض.

ويظل هذا الغبار يدور حول النجم الميت حتى ينتشر في النهاية في الفضاء الخارجي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...