أعلنت السلطات الفلكية في المملكة العربية السعودية عدم رؤية هلال شهر شوال ليلة اليوم، الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1445 هـ.



وأكد الفلكيون، أنه من المستحيل رؤية الهلال في الدول التي تتحرى الهلال في يوم 8 إبريل، بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس وحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، مما جعل الاقتران يحدث بعد غروب الشمس، وبالتالي فإن رؤية الهلال كانت غير ممكنة بالعين المجردة.

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن الدول التي لم يتمكن سكانها من رؤية هلال شوال يوم أمس ستكمل شهر رمضان لثلاثين يومًا، وعليه يُتوقع أن يكون يوم الأربعاء، العاشر من إبريل 2024 م، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، إذا ما تمت رؤية هلال شوال يوم غدٍ الثلاثاء.

تشير الحسابات الفلكية لـ ⁧#قسم_علوم_الفلك_والفضاء⁩ بخصوص ⁧#هلال_شوال⁩ 1445 هجري بمشيئة الله على النحو التالي:



– يحدث الإقتران المركزي بعد غروب الشمس على جميع مناطق ⁧#السعودية⁩ يوم الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان الساعة 21:20



-يغرب القمر قبل الشمس بحوالي 12 دقيقة على… pic.twitter.com/pljgQhv8cA — قسم علوم الفلك و الفضاء (@ASTR_KAU) April 7, 2024

وكانت التوقعات الفلكية قد أشارت إلى صعوبة رؤية هلال شهر شوال ليلة الاثنين بسبب غروب القمر بعد غروب الشمس، مما جعل استكمال شهر رمضان لثلاثين يومًا هو الخيار المنطقي وفقًا للأدلة الفلكية المتاحة.



وبناءً على هذه الظروف، ستستمر المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي تتبع هذه الرؤية في استكمال شهر رمضان لثلاثين يومًا، حيث من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء العاشر من إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

فيديو | #الإخبارية داخل المحكمة العليا لرصد نتيجة ترائي الهلال pic.twitter.com/Iq5TlVMtKL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 8, 2024