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وكالة الفضاء السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يؤسسان مركز فضاء عالمياً

من خلال هذا المركز، ستقوم وكالة الفضاء السعودية بإدارة وقيادة المبادرات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مما سيسهم في تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية، بما في ذلك إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية

فريق التحرير by فريق التحرير

في خطوة تعزز مكانة المملكة العربية السعودية في ميدان الفضاء والتكنولوجيا، قامت المملكة ممثلةً بوكالة الفضاء، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بتوقيع اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء “مركز مستقبل الفضاء” في أراضيها.

وهو المركز الأول من نوعه الذي سيقدم الدعم اللازم لنمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية.

“مركز مستقبل الفضاء” يأتي ليكون رائدًا في دعم نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية. ستقوم وكالة الفضاء السعودية بإدارة وقيادة المبادرات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية، بما في ذلك إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية لقطاع الفضاء.

وقَّع الاتفاقية الدكتور محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، وجيريمي يورجنز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، في إطار الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي شهد توافد عدد من الشخصيات البارزة في مجال الفضاء والاقتصاد.

وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد التميمي على التزام المركز بتعزيز اقتصاد الفضاء عالميًا وتوسيع المعرفة، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي. من جانبه، أوضح جيريمي يورجنز أن انضمام “مركز مستقبل الفضاء” إلى شبكة C4IR يعكس الاعتراف بأهمية التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي والسياسات والاستدامة.

تهدف هذه الخطوة إلى دعم نمو القطاع الفضائي الاقتصادي والبحثي والابتكاري، حيث سيعمل المركز على إدارة وقيادة المبادرات بالتعاون مع وكالة الفضاء السعودية. ومن المتوقع أن يساهم المركز في تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية، منها إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية لقطاع الفضاء، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...