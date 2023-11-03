فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تنفق 19,2 مليار ريال على البحث والتطوير

ارتفاع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير في السعودية خلال العام 2022 بنسبة 21.6% مقارنة بالعام 2021، ليبلغ عدد الباحثين 30016 باحثاً

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم، عن نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2022، حيث أشارت نتائج النشرة إلى بلوغ قيمة الإنفاق 19.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 32.7% مقارنة بالعام 2021.
وأوضحت نتائج النشرة التوزيع النسبي للتمويل بين القطاعات التي توزعت كالاتي:

  • بلغت قيمة التمويل في القطاع الحكومي 11.1 مليار ريال بنسبة 58% من إجمالي التمويل للبحث والتطوير لتشكل أكبر حصة من التمويل مقارنة ببقية القطاعات،
  • بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليار ريال وبنسبة 39% من إجمالي قيمة التمويل،
  • شكلت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3% من إجمالي التمويل وبقيمة 558 مليون ريال.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال العام 2022 بنسبة 21.6% مقارنة بالعام 2021، ليبلغ عدد الباحثين 30016 باحثاً كالآتي:

  • شكل القطاع التعليمي نسبة 89% من إجمالي عدد الباحثين، وبواقع 2675 باحثاً،
  • شكل القطاع الخاص نسبة 6% من إجمالي عدد الباحثين وبعدد بلغ 1810 باحثين،
  • شكل القطاع الحكومي نسبة 5% من إجمالي عدد الباحثين وبعدد 1590 باحثاً.

وخلال عام 2022، بلغ إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير 43960 مشتغلاً. وبحسب النتائج فإن التوزيع النسبي للمشتغلين في مجال البحث والتطوير كان بنسبة 84% في قطاع التعليم بعدد مشتغلين بلغ 36930 مشتغل، يليه القطاع الخاص بنسبة 10% وبواقع 4440 مشتغلاً، ثم القطاع الحكومي بنسبة 6% وبعدد 2580 مشتغلاً.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...