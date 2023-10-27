تشهد المنطقة العربية يوم غدا السبت الخسوف الأخير للقمر لهذا العام 2023، الذي يستمر خسوفه أكثر من ساعة ويكون جزائي .

حيث تشهد الكرة الأرضية غدا خسوفا جزئيا للقمر بنسبة صغيرة، وستشاهد كافة مراحله في سماء المملكة وستدوم مرحلة الخسوف الجزئي لمدة ساعة و17 دقيقا ما بين الساعة 10:35 مساء إلى 11:50 مساء بتوقيت المملكة وهو الخسوف الأخيرة للعام 2023، وفق قناة “الإخبارية”.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: خسوف القمر الجزئي يحدث بمنتصف الشهر العربي عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر، ولكن تلك الأجرام السماوية الثلاثة لا تشكل خطًا مستقيمًا تمامًا في الفضاء، لذلك فإن جزءًا من قرص القمر يتحرك إلى داخل ظل الأرض، وسيلاحظ وجود نقطة بيضاء ساطعة بالقرب من القمر بالتزامن مع الخسوف ذلك كوكب المشتري، والذي سيرافق القمر عبر السماء طوال الليل، بحسب”وكالة الأنباء السعودية”.

وأضاف: خسوف القمر الجزئي سيبدأ في كل مناطق السعودية في نفس التوقيت، وذلك مع بداية دخول قرص القمر البدر إلى ظل الأرض عند الساعة 10:35 مساءً، ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول كوكبنا.

وأردف “أبوزاهرة”: بعد 39 دقيقة من بداية الخسوف الجزئي سيصل ذروته العظمى الساعة 11:14 مساءً، وسيكون (6%) فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض وبعد 10 دقائق يصل القمر لحظة الاكتمال بدرًا ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.

ولفت إلى أن خسوف القمر الجزئي يُستخدم منذ القدم؛ لتأكيد أن الأرض كروية، حيث يلاحظ أن ظل الأرض الساقط على قرص القمر عند ذروة الخسوف سيكون متقوسًا.

من جهة أخرى مركز الفلك الدولي عبر “X”، أن العالم يشهد خسوف جزئي للقمر ليلة السبت على الأحد 28-29 أكتوبر 2023، ويمكن مشاهدة الخسوف بشكل كامل من المنطقة العربية، كما وأنه يشاهد من جميع قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأجزاء من غرب أستراليا ومن أقصى شرق الأمريكيتين.

يبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 06:01 مساء بتوقيت غرينتش (10:01 مساء توقيت الإمارات، 09:01 مساء توقيت السعودية والأردن، 08:01 مساء توقيت القاهرة)، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظا بالعين المجردة. يبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 07:35 مساء بتوقيت غرينتش (11:35 مساء توقيت الإمارات، 10:35 مساء توقيت السعودية والأردن، 09:35 مساء توقيت القاهرة).

يصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 08:14 مساء بتوقيت غرينتش (00:14 صباحا توقيت الإمارات، 11:14 مساء توقيت السعودية والأردن، 10:14 مساء توقيت القاهرة)، وعندها يكون الخسوف مرئيا بشكل واضح. ينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 08:53 مساء بتوقيت غرينتش (00:53 مساء توقيت الإمارات، 11:53 مساء توقيت السعودية والأردن، 10:53 مساء توقيت القاهرة).

ينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 10:27 مساء بتوقيت غرينتش (02:27 صباحا توقيت الإمارات، 01:27 صباحا توقيت السعودية والأردن، 00:27 صباحا توقيت القاهرة).

سيخسف ما نسبته 12.4% من قطر القمر، وتبلغ مدة الخسوف الجزئي ساعة واحدة و18 دقيقة، في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل أربع ساعات و25 دقيقة.

يُذكر أن خسوف القمر الجزئي سهل الرصد بالعين المجردة دون استخدام معدات أو تجهيزات خاصة، ولكن يمكن الاستعانة بالمنظار الثنائي أو تلسكوب صغير لرؤية أفضل لتفاصيل القمر، وبعكس كسوف الشمس فإن خسوف القمر لا يؤثر على العين أبدًا، ولا توجد حاجة لاتخاذ احتياطات السلامة.