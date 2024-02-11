يشهد العالم اليوم تطورا سريعا في مجال استكشاف الفضاء، حيث تعمل الدول والشركات الفضائية على تطوير التكنولوجيا واستكشاف المجرات البعيدة.



ومع هذا التقدم المذهل، تواجه البشرية تحديا كبيرا يتمثل في تزايد الحطام الفضائي الذي يشوه الفضاء ويهدد سلامة الرحلات الفضائية.



عقدت اليوم في الرياض النسخة الأولى لمؤتمر الحطام الفضائي، تحت عنوان ‘الحطام الفضائي: نحو تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي، بتنظيم وكالة الفضاء السعودية، أول مؤتمر متخصص لها في المجال بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) كشريك .



و شهد مشاركة واسعة من الدول التي تجاوز عددها 50 دولة، والشركات الفضائية الرائدة في العالم، لمناقشة ماهية الحطام الفضائي والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في مجال تطوير استراتيجيات للتعامل مع هذه المشكلة الملحة.



بهذا الِشأن تحدثت، روان بن سعود الريس، إخصائية أول لتقنية اكتشاف الفضاء بوكالة الفضاء السعودية، خلال المؤتمر عن أهمية البحث والابتكار في مجالات مختلفة مرتبطة بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالحطام الفضائي، مؤكدة على أن هذا المجال يشهد اهتماما متزايدا نظرا للتحديات التي تواجه استكشاف الفضاء واستغلال موارده.



وأضافت، أن الحطام الفضائي يتزايد بشكل ملحوظ، حيث يقدر أن يكون هناك ما يقارب من 35 ألف قطعة من الحطام تزيد عن حجم 10 سنتيمترات في الفضاء، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأقمار الصناعية في المدار إلى حوالي 30 ألف قمر بحلول عام 2030.



وتجاوز عدد الأقمار الصناعية النشطة حاليا 9 آلاف قمر، بينما يوجد حوالي 2000 قمر غير نشط في المدار ولكنها متواجدة فقط، مما يزيد من مخاطر الاصطدامات في الفضاء.



ومن المتوقع أن يؤدي استمرار تراكم الحطام الفضائي دون حلول فعالة إلى زيادة الضغط على البيئة الفضائية وتعطيل الخدمات الفضائية الحيوية للبشرية.



ومن خلال المؤتمر، تم تقديم مجموعة من الأبحاث والدراسات التي تركز على تطوير تقنيات جديدة للاستفادة من الموارد الفضائية، بالإضافة إلى دراسة الآثار البيئية والاقتصادية لاستكشاف الفضاء.

أشارت بن سعود إلى أن هذه الأبحاث تسعى إلى تحقيق فوائد عملية وملموسة للبشرية وتعزيز التنمية المستدامة.



في هذا السياق، وبخطوة إيجابية نحو مواجهة هذا التحدي، تم توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين بين عدة أطراف، حيث وقعت وكالة الفضاء السعودية اتفاقية مع شركة ” نوفر ستارا” لتعزيز جهود مراقبة الحطام الفضائي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير بيانات دقيقة لتحليل الحطام وتطوير استراتيجيات فعالة للتعامل معه.



كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين وكالة الفضاء السعودية وشركة “ليو لابس”، الشركة الرائدة في مجال مراقبة المدارات الفضائية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين جودة البيانات وتوفير تقارير دقيقة حول مشكلة الحطام الفضائي.



وأكد المهندس كمال الحربي، من وكالة الفضاء السعودية، أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة نحو توفير بيانات دقيقة وتعزيز الشراكات الدولية في مجال مراقبة الفضاء.

وأنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي وتطوير استراتيجيات جديدة للتصدي لمشكلة الحطام الفضائي.

أبرز ما جاء في الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان: دور جهات الترخيص في مواجهة تحدي الحطام الفضائي.#مؤتمر_الحطام_الفضائي#نحو_فضاء_مستدام pic.twitter.com/IgrcCGL6hv — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) February 11, 2024



