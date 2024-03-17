فريق التحرير by فريق التحرير

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علماء ينجحون في إنتاج الإنسولين من حليب الأبقار

أثارت الدراسة بعض التساؤلات الأخلاقية المهمة حول استخدام تقنيات التعديل الوراثي والحيوانات المعدلة وراثيًا لإنتاج مواد بيولوجية

فريق التحرير by فريق التحرير

نجح فريق من العلماء البرازيليين والأمريكيين في تحقيق إنجاز علمي كبير بإنتاج هرمون الإنسولين البشري في حليب الأبقار المعدلة وراثيًا، مما يفتح آفاقًا جديدة لتوفير هذا الدواء المهم لمرضى السكري بكميات كبيرة وتكلفة أقل.

في الدراسة المنشورة بدورية Biotechnology Journal، استخدم العلماء تقنية تعديل الجينات بواسطة فيروسات اللنتي لإدخال جين الإنسولين البشري، مقترنًا بمحفز بروتين الكازين بيتا المسؤول عن إنتاج بروتينات الحليب، في خلايا من أنسجة أبقار بالغة. ثم قاموا باستخدام هذه الخلايا المعدلة كمانحات للنواة في تقنية الاستنساخ بنقل النواة من خلايا جسدية، لإنتاج أجنة أبقار تحمل الجين الجديد.

علماء ينجحون في إنتاج الإنسولين من حليب الأبقار
صورة تعبيرية

وبعد زراعة الأجنة المعدلة وراثيًا في أرحام أبقار مستقبلة، تمكن العلماء من الحصول على عجل واحد معدل وراثيًا. وبتحليل عينات من حليب هذا العجل باستخدام تقنيات متطورة مثل الفحص المناعي الغربي ومطياف الكتلة، نجح الفريق البحثي في الكشف عن وجود هرمون الإنسولين البشري بشكليه الأولي “البروإنسولين” والنشط في الحليب.

وكشفت نتائج تحليل البروتينات بمطياف الكتلة أن كمية الإنسولين بشكله النشط كانت أكبر من الشكل الأولي في حليب العجل المعدل وراثيًا. ويفسر الباحثون ذلك بأن إنزيمات موجودة في الحليب ربما تكون مسؤولة عن تحويل البروإنسولين إلى إنسولين. كما رصد التحليل وجود إنزيم مسؤول عن تكسير الإنسولين في الحليب أيضًا، وهو ما يعني أن جزءًا من الهرمون المنتج قد تعرض للتحلل.

علماء ينجحون في إنتاج الإنسولين من حليب الأبقار
صورة تعبيرية

وتعد هذه النتائج خطوة كبيرة نحو إنتاج الإنسولين البشري بكميات وفيرة وأسعار معقولة من حليب الأبقار المعدلة وراثيًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمرضى السكري حول العالم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإنسولين المنتج بالطرق التقليدية. إلا أن العلماء يشيرون لأهمية إجراء المزيد من الأبحاث لتحسين مستوى تعبير البروتين وتنقيته من مكونات الحليب الأخرى، والتأكد من فعاليته وسلامته قبل الموافقة على استخدامه دوائيًا.

علماء ينجحون في إنتاج الإنسولين من حليب الأبقار
صورة تعبيرية

كما أثارت الدراسة بعض التساؤلات الأخلاقية المهمة حول استخدام تقنيات التعديل الوراثي والحيوانات المعدلة وراثيًا لإنتاج مواد بيولوجية، مثل الأدوية، على نطاق واسع، وهي اعتبارات يجب وضعها في الحسبان مع استمرار التقدم في هذا المجال الحيوي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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