ماذا تعرف عن”الألكسو”ومبادرات التحول السعودية؟

في خطوة تاريخية وفريدة من نوعها، احتضنت تونس أول نسخة لمبادرة المملكة العربية السعودية “منتدى الألكسو للأعمال والشراكات“، الذي شهد إبرام شراكات تجاوزت قيمتها 7.6 مليون دولار، تعكس نجاحاً هائلاً في تعزيز التعاون العربي وتحقيق أهداف التنمية.



وقد استقطب المنتدى أكثر من 7,686 مليون دولار في شكل شراكات مع 31 جهة من 17 دولة عربية، تمثل 77% من إجمالي الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”. يعكس هذا الإنجاز قوة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العربي وتحقيق التنمية المستدامة.



من بين الأرقام اللافتة للنظر، بلغت قيمة الشراكات الموقعة 59 ضعف ميزانية المنتدى، مع تجاوز عائدات الشراكات 5984% من ميزانية المنتدى. وتشير هذه الأرقام إلى النجاح الباهر للمنتدى في جذب الشراكات والاستفادة القصوى منها في تحقيق أهدافه.



تأتي هذه الشراكات في سياق نموذج عمل فريد، يرتكز على عقد الشراكات وتنفيذ مشاريع محددة بشكل واضح، مما يسهم في جذب الشراكات بفعالية وتعظيم الفوائد للمنطقة العربية.



وفيما بلغت عدد المشاريع الموقعة 40 مشروعًا، كانت الجهات السعودية تتصدر النسبة بنسبة 36%، مما يعكس التزام المملكة العربية السعودية بالمساهمة الفعّالة في تحقيق التنمية في المنطقة. تلتها الدول الأخرى مثل المغرب، تونس، واليمن بنسب متنوعة، مما يبرز توزيع المشاريع على نطاق واسع في الوطن العربي.



رئيس المجلس التنفيذي للألكسو ورئيس اللجنة العليا للمنتدى، هاني بن مقبل المقبل، أكد أن عدد الشراكات تعكس النجاح الكبير الذي حققه المنتدى. وأشاد بجودة المشاريع وبرامجها المتنوعة، التي ستحظى بتأثير إيجابي بين دول المنطقة العربية على مستوى المؤسسات والأفراد.



من جهته، قدم مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، الدكتور محمد ولد أعمر، شكره للمملكة العربية السعودية على إطلاق هذا المنتدى الذي يشكل نقلة نوعية في العمل العربي المشترك. وأكد أن المنتدى يمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون العربي والعمل المشترك.



يأتي المنتدى في سياق تعزيز الشراكات بين منظمة الألكسو والدول العربية في مجالات التربية والثقافة والعلوم. وتشمل هذه المشاريع تطوير المكتبات، إقامة فعاليات ثقافية ومعارض افتراضية، بالإضافة إلى برامج تدريب وتعزيز الشباب وندوات تراثية، ومشاريع تقنية المعلومات وتعزيز المهارات الرقمية.



ماهي “الألكسو” ؟



تأسست المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعروفة باسم “الألكسو”، بهدف تعزيز وتنمية المجالات الثقافية والتربوية والعلمية في الوطن العربي. المنظمة تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية، وتسعى إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التقدم والتنمية في هذه الميادين.



تأسيس الألكسو:

أُعلِن عن إنشاء الألكسو رسميا في القاهرة في 25 يوليو 1970، وذلك بموجب المادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافية العربية. تأتي المنظمة كإجراء هام في إطار تحقيق الوحدة والتكامل العربي، وتعد نافذة حضارية عربية للمشاركة في الساحة العالمية.



أهداف الألكسو:

الهدف الرئيسي لإنشاء الألكسو هو تحقيق التمكين للوحدة الفكرية في الوطن العربي، وذلك عبر التركيز على مجالات التربية والثقافة والعلوم. تعمل المنظمة على رفع المستوى الثقافي وتطوير الموارد البشرية في الدول الأعضاء، بهدف المساهمة بفعالية في الحضارة العالمية.



الرؤية والمهام:

ترتكب الألكسو إلى رؤية تعزز التواصل والتفاعل بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والثقافة والعلوم. تعمل على تنمية اللغة العربية والثقافة الإسلامية، وتسعى إلى بناء جسور الحوار والتعاون مع الثقافات الأخرى في العالم.



أبرز المهام:



تعزيز الموارد البشرية: تركز الألكسو على تطوير القدرات والمهارات البشرية في الوطن العربي، وذلك من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.



تنمية مجالات التطوير: تعمل المنظمة على تعزيز التطوير في المجالات التربوية والثقافية والعلمية والبيئية والاتصالية، بهدف تحقيق تقدم شامل.



تعزيز الهوية العربية: تسعى الألكسو إلى تعزيز اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية، وبذلك تسهم في تعزيز الهوية العربية على المستوى الإقليمي والدولي.



التعاون الدولي: تشجع المنظمة على التعاون والتفاعل مع الثقافات والمؤسسات العلمية الدولية، لتحقيق التبادل الثقافي والعلمي.



الألكسو ومركز الجودة والتميز في التعليم ينفذان ورش إقليمية تطويرية بشأن النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم https://t.co/orLUd0Hlysالألكسو-ومركز-الجودة-والتميز-في-التعليم-ينفذان-ورش-إقليمية-تطويرية-بشأن-النموذج-العربي-للجودة-والتميّز-في-التعليم — ALECSO (@followALECSO) February 1, 2024