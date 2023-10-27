قال رئيس قطاع التخطيط والتطوير في وكالة الفضاء السعودية المهندس محمد القاسم، إن هناك طلب متزايد على الأقمار الصناعية.

ومن المتوقع إطلاق ما يزيد على 15 ألف قمر صناعي من الآن وحتى حلول العام 2030، مقارنة بما يقارب 7 آلاف قمر حاليا.







وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن جهود وكالة الفضاء السعودية ووزارة الاستثمار بالتعريف بقطاع الفضاء وتحولاته قد أسفرت عن أول استثمار أجنبي في مجال الأقمار الصناعية، وذلك من خلال شركة « ASpace» الرائدة في ذلك المجال.







وأوضح القاسم أن العالم يشهد حاليا نقلة نوعية في قطاع الفضاء، حيث ينمو القطاع بمعدل 5% سنويا، وسيتخطى اقتصاده حاجز التريليون بحلول عام 2040 وفقا للدراسات.

وكانت شركة ASpace الصينية الرائدة في الصناعات الفضائية, قد أتمت أمس استثماراً بقيمة مليار ريال، وذلك لتأسيس مصنع متخصص لتصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة في المملكة، على أن يرتفع حجم استثمار الشركة تباعاً مع مراحل المشروع الذي يتضمن البحث والتطوير وصناعة المكونات والأنظمة الفرعية وصولا إلى صناعة الأقمار الصناعية.