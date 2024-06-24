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السعودية تستضيف أولمبياد الكيمياء الدولي الـ56 بمشاركة 90 دولة

أولمبياد الكيمياء الدولي، يقام خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو في جامعة الملك سعود.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية تستضيف أولمبياد الكيمياء الدولي الـ56 للمرة الأولى
السعودية تستضيف أولمبياد الكيمياء الدولي الـ56 للمرة الأولى

تستضيف المملكة العربية السعودية، أولمبياد الكيمياء الدولي السادس والخمسين، بمشاركة أكثر من 340 طالبا، و400 أستاذ جامعي، ومعلم كيمياء من 90 دولة.

وينظم أولمبياد الكيمياء الدولي، الذي سيقام خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو في جامعة الملك سعود، وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة“، ويحظى برعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية.

ما هو أولمبياد الكيمياء الدولي وما هي أهدافه؟

السعودية تستضيف أولمبياد الكيمياء الدولي الـ56 للمرة الأولى

والحدث المرموق، عبارة عن مسابقة كيميائية عالمية يتنافس فيها طلاب المدارس الثانوية الموهوبون من جميع أنحاء العالم في الكيمياء، حسب وكالة الأنباء السعودية.

 ويهدف الحدث، من خلال حل مشاكل الكيمياء المعقدة والإبداعية، إلى تعزيز الاتصالات الدولية في هذا المجال، وتوطيد الصداقات بين الشباب المتحمسين للعلوم من جنسيات متنوعة.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة العربية السعودية هذا الحدث.

شهادة على التزام السعودية بدعم المواهب والعلوم

وقالت الأمينة العامة لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، إن استضافة المملكة العربية السعودية للأولمبياد كانت شهادة على التزام المملكة، بدعم المواهب والعلوم، والابتكار، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

وأضافت الهزاع، التي ترأس اللجنة الإشرافية لاستضافة الأولمبياد أيضا، أن “موهبة”، استعدت للحدث من خلال عدة مسارات متوازية، بما في ذلك تعزيز التنسيق مع الشركاء لضمان تجربة استضافة استثنائية، وإعداد الطلاب الموهوبين، للمنافسة القوية، والسعي لتحقيق إنجازات جديدة للأمة.

تحضيرات المملكة لاستضافة الحدث

السعودية تستضيف أولمبياد الكيمياء الدولي الـ56 للمرة الأولى

وأشاد أعضاء اللجنة التوجيهية الدولية لأولمبياد الكيمياء الدولي بالتحضيرات الشاملة التي قامت بها المملكة خلال زيارتهم الأخيرة للرياض.

وتضمنت زيارتهم لقاء وزير التعليم السعودي، الذي أطلق حملة التوعية لهذا الحدث في يناير 2024.

وجمعت المملكة، 14 ميدالية فضية، و25 برونزية، وحصل المنتخب السعودي، على أربع جوائز مرموقة في الأولمبياد عام 2023 في سويسرا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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