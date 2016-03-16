أبرز 5 مشاكل تواجه مستخدمي جالاكسي إس7 إيدج وطرق حلها

أورد موقع “ديجتال تريندس” التقني أبرز المشكلات التقنية التي تواجه أصحاب هاتف “غالاكسي إس 7 إيدج” في الوقت الحالي، مقدماً حلولاً مؤقتة لها، نعرضها فيما يلي.

1- الحساسية المفرطة للشاشة اللمسية والمفاتيح

يشتكي العديد من المستخدمين من أن درجة استجابة الشاشة للأوامر اللمسية عالية جداً بشكل مبالغ فيه، كذلك الأمر مع المفاتيح، ما يتيح مجال أكبر للخطأ عند اختيار تطبيق أو أثناء الكتابة على لوحة المفاتيح.

الحل: الذهاب إلى “اعدادات” ثم “النظام” ثم “حول الجهاز” ثم “تحديث البرنامج”، لتحميل أحدث نسخة من واجهة الاستخدام الخاصة بسامسونغ “تاتش ويز”.

2- ارتفاع درجة الحرارة

أشارت عدة تقارير، بحسب ما ورد في ae.24، إلى أن عدداً من المستخدمين يعانون من ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل غير مريح. ولكن يجب العلم بأن الهواتف الذكية الجديدة ترتفع درجة حرارتها قليلاً لاسيما في اليوم الأول من الاستخدام، بسبب قيام المستخدم بتحميل وتنزيل حزمة من التطبيقات والألعاب.

وإذا لاحظ المستخدم ارتفاعاً غير طبيعي في درجة حرارة الهاتف أثناء عملية الشحن، ينصح بعدم استخدام الهاتف أثناء شحنه أولاً، وبعد الانتهاء يجب الذهاب إلى “اعدادات” ثم “بطارية” ثم إيقاف “الشحن السريع”.

الحل: أول خطوة يجب إعادة تشغيل الهاتف، وربما هناك تطبيق معين يسبب هذه المشكلة، فينبغي الذهاب إلى “اعدادات” ثم “بطارية” ثم “استخدام البطارية” ثم “المزيد” ثم “تخصيص استخدامات البطارية” ثم جميع “التطبيقات”، ثم اكتشاف أي من التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وإذا استمرت المشكلة ينبغي إغلاق الهاتف بالضغط على مفاتيح الشاشة الرئيسية ورفع الصوت والطاقة معاً، لحين ظهور علامة سامسونغ، بعدها اترك مفتاح الطاقة، لكن استمر في الضغط على المفتاحين الآخرين وانتظر لحين ظهور شعار أندرويد، ثم اترك المفتاحين، ثم اضغط على مفتاح تخفيض الصوت لحين ظهور خيار “wipe cache partition” لمسح ملفات الكاش والمخفية التي تبطئ الجهاز وتسرع من ارتفاع درجة الحرارة، ثم اضغط على الطاقة لإعادة تشغيل النظام.



والحل الأخير عمل نسخة احتياطية للملفات على الهاتف، ثم عمل إعادة ضبط المصنع، ثم تشغيله ثانية، وفي حال استمرار المشكلة، ينبغي التوجه إلى شركة الاتصالات أو فرع صيانة تابع لسامسونغ.

3- مشكلة عدم توافق الهاتف مع ميزة “الذاكرة المدمجة”

لا يدعم هاتف إيدج ميزة “adaptable storage” التي أتاحتها غوغل في نظام “مارشميلو” الجديد، والذي يسمح للمستخدمين بنقل تطبيقاتهم وملفاتهم من الذاكرة الأساسية للهاتف إلى الذاكرة الخارجية “مايكرو إس دي”.

الحل: للتغلب على هذه المشكلة، يمكن عمل نسخة احتياطية لكل الملفات الموجودة على مايكرو إس دي المحتمل فقدانها، ثم تنزيل برنامج “android sdk” على جهاز الكمبيوتر، ثم على هاتف “إيدج” ينبغي الذهاب إلى “اعدادات” ثم “نظام” ثم “حول الهاتف” ثم “برامج” ثم إنشاء رقم للحصول على رسالة بأنك أصبحت مطوراً، ستظهر “وضعية المطور”، ثم الرجوع إلى “اعدادات” ثم “نظام، ثم النقر على “تصحيح يو إس بي-usb debugging”.

بعدها صل الهاتف بالكمبيوتر عن طريق يو إس بي، لحين الحصول على رقم التعريف “آي دي” الخاصة ببطاقة “مايكرو إس دي” للهاتف، بعدها سيتم دمجها داخل الهاتف في خيار “تخزين” في اعدادات.

4- عدم عمل مفاتيح الشاشة الرئيسية والمهام المتعددة

عانى بعض المستخدمين من عدم عمل مفاتيح الهوم والمهام المتعددة، إذ يجدون أنها تعمل على ما يرام، وفجأة تتوقف تماماً.

الحل: إعادة تشغيل الهاتف قد تكون حلاً، لكن المشكلة قد تعود ثانية، لذا يجب اكتشاف التطبيق المسّبب لهذه المشكلة، إذ أشار البعض إلى أن وضعية السيارة هي السبب، لكن هذه المشكلة ليست لدى الجميع، لذا ينبغي تفعيل وضعية الأمان، بإغلاق الهاتف، ثم الضغط مطولاً على مفتاح الطاقة، لحين ظهور اسم الهاتف على الشاشة، ثم ترك مفتاح الطاقة والنقر على مفتاح رفع الصوت، لحين إعادة التشغيل، ثم رؤية وضعية الأمان في الزاوية اليسرى أسفل. إذا انتهت المشكلة، فهذا يعني أن تطبيق طرف ثالث كان المتسبب بها.

5- جمود وتعليق الهاتف

اشتكى بعض المستخدمين من تجمد وتعليق الهاتف، وعاب البعض على سامسونغ واجهته “تاتش ويز”.

الحل: إغلاق الهاتف، ثم الضغط مطولاً على مفاتيح الشاشة ورفع الصوت والطاقة معاً، لحين ظهور شعار سامسونغ، ثم ترك مفتاح الطاقة والانتظار لحين ظهور شعار أندرويد، ثم ترك المفتاحين، ثم ظهور رسالة ريكفري ثم النقر على مفتاح خفض الصوت، لظهور “”wipe cache partition” لمسح ملفات الكاش والمخفية التي تبطئ الجهاز، ثم الضغط على الطاقة لإعادة تشغيل النظام.