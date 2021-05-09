الإمارات: هواوي تطرح جهازا محمولا بقدرات متميزة

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن إطلاق الكمبيوتر المحمول ميت بوك دي (HUAWEI MateBook D 15) وهو أحدث جهاز محمول يتميز بشاشة عرض كاملة ومعالج إنتل كور من الجيل الحادي عشر لتحسين سرعته بشكل كبير، إضافةً إلى تقنية العرض على عدة شاشات التي ستجعل هذا الجهاز أكثر ذكاءً من أي وقت مضى. وصمم الجهاز ليلبي احتياجات المستهلكين الشباب وليوفر أداءً مذهلاً في مختلف سيناريوهات الاستخدام، سواء المحاضرات الافتراضية أو أداء المهام الإنتاجية أثناء التنقل وتجارب الوسائط المتعددة.

إضافةً إلى معالجه الذي تم تعزيز قوته، تم تزويد حاسوب HUAWEI MateBook D 15 المحمول أيضاً ببطاقة رسوميات Intel® Iris® Xe الجديدة كلياً والتي تعمل على تعزيز أداء معالجة الرسوميات بسرعة أكبر. علاوةً على ذلك، تجتمع التقنيات المبتكرة في الحاسوب مثل العرض على عدة شاشات وزر الطاقة الذي يضم تقنية التعرّف على بصمة الإصبع والهوائي المزدوج لشبكة Wi-Fi 6 وخاصية الشحن العكسي لتحسين تجربة المستخدم بشكل شامل. وتعمل تلك المزايا على الارتقاء بالحاسوب المحمول الصغير من أداة للإنتاجية إلى رفيق ذكي سيصبح لا غنى عنه لدى المستهلكين الشباب في المدرسة والمهام اليومية.