أوبو رينو تطرح أحدث أجهزتها في السوق السعودية



وتم تصميم الجهاز المتطور لجذب الجيل الجديد من الشباب، الذي يتسم بالإبداع الفني والشغف التكنولوجي، ولتمكين المستخدمين من الوصول إلى معدلات أسرع لتنزيل وتحميل الألعاب والبرامج، والاستمتاع ببث البرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة، إضافة إلى تحميل الألعاب أثناء التنقل بشكل أكثر سلاسة من أي وقت مضى، وذلك بفضل شريحة MediaTek 5G Dimensity 800U الداخلية ، التي تدعم الوضع المزدوج لتقنية 5G (NSA و SA).

ومن خلال تصميمه الفريد، سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بعدة مزايا يوفرها الجهاز منها: ميزة قناة الشبكة المزدوجة، التي تعمل على تسريع الاتصالات عبر خاصية الاتصال بشبكة Wi-Fi وكل من تقنيات الجيل الرابع والخامس 4G/5G. وتعد هذه التقنية مفيدة بشكل أكبر للأماكن المزدحمة، مثل المقاهي أو قاعة المؤتمرات، كونها تساعد في نشر إشارة Wi-Fi، كما يوفر الجهاز كاميرا رباعية، وفيديو مزدوج العرض، وهو الأمر الذي يجعل الهاتف خياراً مثالياً لتسجيل مقاطع الفيديو، أو مشاركة اللحظات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعية، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى، مثل فيديوهات ذات المدى الديناميكي العالي التفاعلي، وفيديو بالنمط الليلي الفائق، وخاصية تتبع التركيز التلقائي، حيث تسهم تلك المزايا في تحسين الأداء بشكل أكبر. إضافة إلى ذلك، قامت شركة أوبو بدمج مُحسِّن لأداء نظام أوبو في رينو5Z 5G مما يجعل الهاتف المحمول أسرع، ويعمل لفترة أطول، دون تأخير.

ولمواكبة التصميم البسيط والمميز لأوبو، جاء هاتف رينو5Z 5G منسجماً مع تصاميم هواتف أوبو بشكل عام، حيث يعد الهاتف الجديد نحيف للغاية، وخفيف الوزن، ومجهز ببطارية بسعة 4310 مللي أمبير في الساعة، و شاحن VOOC4.0 بقدرة 30 واط، وهو الأمر الذي يضمن الشحن السريع مع بطارية طويلة الأمد، كما يتميز الهاتف الجديد بذات المزايا المتوفرة في سلسلة هواتف رينو ، والمتمثلة في دعم تطبيقات وخدمات غوغل بالكامل، مما يمنح المستخدمين مزيداً من المرونة وخيارات الاتصال، كما تعد الترجمة باستخدام عدسات غوغل أحد النماذج التي تسمح للمستخدمين من الاستفادة من ترجمة غوغل عبر شاشة الهاتف بتمريرة واحدة مريحة.

وتم تصميم رينو5Z 5G بدقة، ليكون وزنه 173 جراماً فقط، وبسماكة تقدر بـ 7.8 ملم. ولدعم الشاشة بشكل أنيق، تم تصميم هاتف أوبو الجديد بعدة ألوان، وهي الأسود الليلي، والأزرق السماوي، الذي يضيف لمسة بجمال كوني، ويوفر الهاتف الجديد كاميرا رباعية مدمجة بقطعة واحدة من زجاج Gorilla Glass 5 المقاوم للخدش، مما يحافظ على الهاتف أنيقاً، وناعم المملس.

هذا وتوّفر سلسلة هواتف رينو الجديدة ألعاب رائعة، مدعومة بـــ ColorOS 11.1 مع Efficiency 3.0، وذلك لتقديم تجربة ألعاب أكثر انسيابية، كما يتيح الهاتف الجديد ميزة Game Floating Window للمستخدمين، حيث يساعدهم على الاستمرار في تشغيل اللعبة عبر نافذة عائمة، حتى يمكنهم مراقبة الألعاب، وإعادتها في أي وقت.