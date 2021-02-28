الإمارات: سامسونج تطلق خدمة الطلب المسبق على جهاز بريميير

أعلنت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات اليوم، إطلاق خدمة الطلب المسبق على جهاز العرض العصري The Premiere، وهو الابتكار الأول من نوعه والمصمم لتزويد المستهلكين بتجربة سينمائية منزلية شاملة.

ويتميز جهاز العرض الجديد الذي بعتبر من أحدث ابتكارات سامسونج في مجال أجهزة العرض، والحائز على جائزة أفضل ابتكار في فئة شاشات الفيديو والتصوير الرقمي / التصوير الفوتوغرافي خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021، بالعديد من الميزات والوظائف المصصمة لتعزيز تجارب المستهلكين في منازلهم بما في ذلك تقنية الليزر الثلاثية، بالإضافة إلى تجربة المشاهدة الغامرة التي تعززها الجودة المذهلة للصورة وصفاء ونقاء الصوت. وتبدأ مرحلة الطلب المسبق على الجهاز الجديد من 1 وحتى 15 مارس 2021، حيث سيحصل المستهلكون الذين يطلبون الجهاز خلال هذه الفترة على عرض حصري مميز، يشمل جهاز الصوت Q800T من سامسونج، واشتراك مجاني لمدة عام في خدمات OSN للمستهلكين الذين يطلبون طراز LSP9، بينما سيحصل المستهلكون الذين يطلبون طراز LSP7 على اشتراك مجاني لمدة عام في خدمات OSN.

وقال مصطفى صادق، المدير الإقليمي لقسم أجهزة التلفاز والأجهزة الصوتية في سامسونج الخليج للإلكترونيات: “شهدت خدمات المحتوى والمنتجات المتطورة التي توفر تجارب تفاعلية عالية الجودة عبر الشاشات الضخمة إقبالاً استثنائياً من جانب المستهلكين في الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفعنا للاستمرار في جهودنا الهادفة لتطوير المنتجات الأكثر تقدماً على مستوى القطاع، ودفع حدود الابتكار في صناعة التكنولوجيا. ويُعد جهاز The Premiere مثالاً على التزامنا المستمر بتطوير أحدث الأجهزة التي تتناسب مع أنماط حياة المستهلكين وتضع معاييراً جديدة لمفهوم التجارب السينمائية في المنزل، وذلك بفضل القدرات المرئية والصوتية المتميزة، والتصميم الأنيق والصغير والمثالي للمساحات الضيقة، هذا بالإضافة إلى تجربة التلفزيون الذكي وتقنية الليزر الثلاثية. وفي الحقيقة إن أكثر ما يميز جهاز The Premiere، هو تقديمه لمفهوم جديد كلياً لتجارب العرض المرئية. ونحن على ثقة بأن هذا الجهاز سينال تقدير المستخدمين، ونتطلع قدماً لمعرفة ردود أفعال المستهلكين خلال فترة الطلب المسبق”.