محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inإلكترونيات

إتش بي تشتري هايبر إكس لأجهزة الألعاب لقاء 425 مليون دولار

صفقة الاستحواذ على هايبر إكس HyperX تدعم استراتيجية إتش بي لدفع النمو في أعمالها في مجال الكمبيوترات الشخصية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إتش بي تشتري هايبر إكس لأجهزة الألعاب لقاء 425 مليون دولار

أعلنت إتش بي أمس أنها استحوذت على شركة أجهزة الألعاب هايبر إكس HyperX من شركة كينجستون، وتقول الشركة إن صفقة الاستحواذ تدعم استراتيجية  إتش بي لدفع النمو في أعمالها في مجال الكمبيوترات الشخصية ، حيث تعد الألعاب والأجهزة الطرفية قطاعات جذابة. تشمل مجموعة منتجات الحائزة على جوائز إلى مجموعة من الأجهزة الطرفية للألعاب ، بما في ذلك سماعات الرأس ولوحات المفاتيح والماوس ووسادات الماوس وميكروفونات وملحقات وحدة التحكم.

قال إنريكي لوريس ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إتش بي :”تعد هايبر إكس شركة رائدة في الأجهزة الطرفية التي يثق بها اللاعبون في جميع أنحاء العالم في تقنيتها ، ويسعدنا الترحيب بفريقهم المتميز في عائلة اتش بي”. 

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