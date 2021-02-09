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Posted inإلكترونيات

هل يلزمك كمبيوتر محمول بـ 7 شاشات

عرضت شركة اسمها اكسبانسكيب Expanscape كمبيوتر محمول بسبع شاشات لتستهدف به مستخدمي فئة المهام المتعددة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
هل يلزمك كمبيوتر محمول بـ 7 شاشات

 يحمل الجهاز المحمول اسم أرورا   Aurora 7 ويضم إضافة إلى شاشته الأساسية ستة شاشات إضافية تمتد في كل اتجاه بعيدًا عن الشاشة الرئيسية ، ليعرض كل منها تطبيقات أخرى بحسب تقارير صحفية.

تأتي الشاشة الرئيسية بدقة 4K ويقياس 17.3 بوصة  مع ثلاث شاشات أخرى بنفس الحجم والدقة. ويوجد فوق الشاشتين اليمنى واليسرى شاشة واحدة مقاس 7 بوصات بدقة 1200 بكسل. ستجد أيضًا شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات بدقة 1200 بكسل مثبتة في الأسفل عند مسند المعصم. يزن هذا الطراز الأولي حوالي 26  باوند ويبلغ سمكه 4.3 بوصة. 

تدوم البطارية لساعة واحدة ويمكن الاستعانة ببطارية أخرى (148Wh) لكن ذلك سيتجاوز الحد المسموح به عند السفر جوا وتعمل الشركة البريطانية على تدارك ذلك بحسب المواصفات التي أعلنت عنها في موقعها.

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