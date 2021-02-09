نيكون تقدم إضافة فائقة لكاميرات الإطار الكامل

هناك تحديثات قوية في كاميرا نيكون الجديدة (Nikon Z 6 II) تشمل بطاقتي ذاكرة يمكن استخدام البطاقة الثانية للحفظ الاحتياطي، أي تخزين كل ما تصوره من لقطات مرتين في كل بطاقة على حدة، أو توسيع البطاقة الأولى لحين الحاجة لسعة إضافية لتخزن الصور التالية في البطاقة الثانية حين تمتلئ البطاقة الأولى.

تأتي البطارية المحسنة بسعة جيدة تكفي لالتقاط أكثر من 400 صورة قبل الحاجة لإعادة شحنها، بالطبع فإن كاميرا نيكون تقدم قدرات كبيرة لفئة كاميرات الإطار الكامل بلا مرآة ) وأبرز مكاسب هذه الفئة هي الوزن الخفيف مع حجم أصغر واستجابة أسرع مع جودة فيديو عالية). ومع جهاز التقاط بجودة 24 ميغابكسل مع معالج إضافي (أي معالجين من نوع EXPEED 6) تحمله هذه الكاميرا لتسريع استجابتها سواء كان ذلك في التقاط الفيديو بجودة عالية (4K) أو التركيز على مشهد الصورة وغير ذلك من مهام تستفيد من إضافة معالج ثان يضمن تخفيف الشوائب في الصور العاتمة وغيرها من التحديات المختلفة في سيناريوهات تسجيل والتقاط الصور والفيديو.

يتيح تطبيق سنابريدج SnapBridge (يتوفر لأندرويد وأي فون) للجوال أداة مرافقة تؤمن مرونة كبيرة لاستخدام الكاميرا سواء من خلال تنزيل وتثبيت تحديثات برنامج الكاميرا (FRIRMWAE) أو استخدام الجوال كأداة تحكم عن بعد بالكاميرا لتصوير الفيديو والصور، ونقلها للجوال عبر بلوتوث أو واي فاي.

تتميز الكاميرا بالمتانة بهيكل من المغنيزيوم وتجهيزات عزل كافية لتصمد في أجواء الغبار والرطوبة والبرودة الشديدة.

تؤمن الكاميرا الجديدة هذه أدوات تحكم من أزرار وغيرها لتتيح لك خيارات واسعة لالتقاط الصور والفيديو بطرق مريحة وضبط اعدادات مثل إيسو وضبط فتحة العدسة وحفظ الإعدادات.

تمثل هذه الكاميرا أداة هائلة القوة لتصوير الفيديو أيضا فهناك تثبيت اللقطات بنظام خاص خماسي المحاور (5-axis IBIS) لتلتقط صور بجودة بدقة 30 لقطة بالثانية بدقة 4 كي مع تحديث متوقع يرفع عدد الإطارات إلى 60 إطارا بالثانية.